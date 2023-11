27 scuole chiuse in Belgio per allarme bomba a Bruxelles e nel Brabant: minacce via mail, lista degli istituti

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Chiuse 27 scuole in Belgio tra Bruxelles e la provincia del Brabant Wallon per un allarme bomba arrivato via mail nella serata di domenica 26 novembre. In corso i controlli, da parte della polizia, di tutte le scuole interessate: nella lista delle strutture non figurerebbero istituti ebraici.

L’allarme bomba

L’allarme bomba, secondo quanto riportato dal quotidiano Le Soir, sarebbe arrivato nella serata di domenica 26 novembre: le 27 scuole, quindi, sarebbero rimaste chiuse per consentire alla polizia di effettuare i canonici controlli.

Si tratterebbe di strutture localizzate a Bruxelles e nella provincia di Barabant Wallon, facenti parte della rete scolastica Vallonia-Bruxelles.

Le minacce via mail

Secondo la rete dell’organizzazione che gestisce gli istituti, sarebbero circa 10 mila gli studenti interessati dalle chiusure, attuate in “rigoroso rispetto del principio di precauzione”, come riferito dall’amministratore generale, Julien Nicaise, ripreso dai media locali.

“Ieri sera diversi direttori delle scuole ci hanno informato di aver appena ricevuto una e-mail di minacce” ha aggiunto, precisando che nel testo era menzionato il possibile utilizzo di “esplosivi se non fosse stato pagato un riscatto“.

All’inizio di novembre, al ritorno dalle vacanze di Ognissanti, due scuole erano già state evacuate a Charleroi e Dinant, in seguito a false minacce bomba ricevute sempre via mail.

I controlli della polizia

La polizia ha iniziato a perlustrare le 27 scuole: in giornata dovrebbe comunicare l’esito.

La vicedirettrice generale responsabile della comunicazione della rete scolastica Vallonia-Bruxelles, Cécile Marquette, ha dichiarato che “non dobbiamo lasciarci prendere dal panico. Molte scuole sono state colpite da allarmi simili nelle ultime settimane. Si prevede che le scuole rimarranno chiuse tutto il giorno, ma dovrebbero riaprire domani“.

L’elenco delle 27 scuole

Nell’elenco delle 27 scuole interessate dall’allarme bomba non dovrebbero esserci istituti ebraici.

Ecco la lista, riportata dal sito Rtbf:

L’Athénée royal d’Auderghem

L’école fondamentale annexée à l’Athénée royal d’Auderghem

L’Athénée royal Gatti de Gamond (section secondaire)

L’internat annexé à l’Athénée royal Gatti de Gamond

L’Athénée royal du Sippelberg (Molenbeek)

Les écoles fondamentale et primaire annexées à l’Athénée royal du Sippelberg

L’Athénée Victor Horta (Saint Gilles)

L’École fondamentale annexée à l’Athénée royal Victor Horta (Saint Gilles)

L’internat annexé à l’Athénée royal Uccle 1

La Petite École dans la Prairie (Uccle)

L’Athénée royal de Woluwe-Saint-Lambert

L’école fondamentale annexée à l’Athénée royal de Woluwe-Saint-Lambert

L’école fondamentale annexée à l’Athénée royal d’Evere

la section secondaire de l’Athénée royal d’Evere

L’école fondamentale annexée à l’Athénée royal Leonardo Da Vinci (sites des Goujons et De Swaef)

Les écoles fondamentale et primaire annexées à l’Athénée royal Rive gauche (Laeken)

La section secondaire de l’Athénée royal Rive gauche (Laeken)

L’école spécialisée « Les Astronautes » à Ixelles

L’Athénée royal Riva Bella de Braine-l’Alleud (section secondaire)

L’internat annexé à l’Athénée royal Riva Bella de Braine-l’Alleud

L’Athénée royal de Waterloo

L’école fondamentale annexée l’Athénée royal de Waterloo

L’internat annexé à l’Athénée royal de Waterloo

L’Athénée royal de Jodoigne (section secondaire)

L’Athénée royal de Paul Delvaux d’Ottignies

L’école fondamentale annexée à l’Athénée royal Paul Delvaux d’Ottignies

L’Athénée royal Rixensart Wavre (implantations de Wavre et de Rixensart)

Les écoles fondamentales annexées à l’Athénée royal de Rixensart Wavre (implantations de Wavre et de Rixensart)

L’internat annexé à l’Athénée royal Rixensart Wavre (Lasne).