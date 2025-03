Chieti, coltello nascosto nella scarpa e precedenti per droga: fermato al centro commerciale ed espulso

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di due cittadini fermati e un coltello sequestrato il bilancio dei controlli effettuati dalla Polizia di Stato a Chieti. L’operazione si è svolta nel pomeriggio del 26 scorso presso il Centro Commerciale “Megalò”, dove due giovani egiziani sono stati identificati per comportamento molesto e precedenti penali.

Controlli intensificati a Chieti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i controlli sono stati intensificati nelle “zone a tutela rafforzata” della provincia di Chieti, istituite lo scorso 14 marzo. Durante queste operazioni, una volante dell’U.P.G.S.P. ha identificato due cittadini egiziani di 19 e 25 anni presso il Centro Commerciale “Megalò”.

Precedenti penali e irregolarità

Gli agenti hanno scoperto che entrambi i giovani avevano numerosi precedenti penali. Il diciannovenne, in particolare, risultava irregolare sul territorio nazionale e aveva precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti.

Sequestro e deferimento

Durante la perquisizione, è stato trovato un coltello a serramanico di 7 cm nella scarpa del diciannovenne. L’arma è stata sequestrata e il giovane è stato deferito in stato di libertà per il possesso del coltello e per l’inottemperanza all’Ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale. Inoltre, gli è stato notificato l’Ordine di allontanamento dalla “zona a tutela rafforzata”.

Espulsione eseguita

Successivamente, l’Ufficio Immigrazione ha confermato lo stato di irregolarità del giovane. È stato quindi richiesto un provvedimento di espulsione, eseguito con accompagnamento in frontiera. Il diciannovenne è stato condotto all’aeroporto di Roma – Fiumicino e imbarcato su un volo charter per l’Egitto, come organizzato dalla Direzione Centrale dell’Immigrazione.

Fonte foto: IPA