Chiede i fondi per l'alluvione in Emilia-Romagna: nella domanda scrive 30mila euro, lo Stato gliene dà 13,83

Ha chiesto fondi per 30mila euro per via dei danni alla sua ditta causati dall’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna nei mesi scorsi, lo Stato, per ora, gli ha riconosciuto un rimborso pari a 13,83 euro. La vicenda vede protagonista l’azienda agricola Mordini di Riolo Terme, che si trova nella zona collinare di Faenza.

Alluvione Emilia-Romagna: azienda chiede 30mila euro, lo Stato ne eroga 14

La famiglia Mordini coltiva vigneti e uliveti tramite cui produce vini e olio. La sua attività ha subito ingenti danni, circa 30mila euro. Da qui la decisione di presentare domanda per avere i ristori. Lo Stato, come riferisce Il Corriere della Sera, ha erogato sì un rimborso, ma solamente di 13,83 euro.

La somma è addirittura inferiore alle spese sostenute dalla famiglia per inoltrare la documentazione per ottenere fondi.

Fonte foto: ANSA

Stefano Mordini: “Una beffa”

“Ci siamo rimasti malissimo, per non dir peggio, e oltre tutto non abbiamo ricevuto nessuna spiegazione su come sia stata calcolata questa cifra”, ha spiegato al CorSera uno dei proprietari dell’azienda, Stefano Mordini.

“Noi – ha aggiunto – abbiamo fatto la domanda come indicato, ci è arrivata questa cifra ad oltre un anno di distanza dall’alluvione. È una beffa e senza davvero alcun chiarimento, nessuno ha delle risposte. Mi piacerebbe sapere come è stata calcolata la cifra”.

Mordini ha sottolineato che la sua attività sorge in campagna, dove i campi sono stati irraggiungibili per diverso tempo; per altri terreni invece si è dovuto effettuare la procedura di bonifica.

“Ci siamo arrangiati per quello che potevamo e per il resto ci siamo affidati a terzisti, abbiamo cercato di fare il possibile sperando poi nel rimborso”, ha continuato Mordini.

E adesso? L’impresario ha spiegato che si è nuovamente rivolto alla Cia regionale e che a inizio settembre dovrebbe esserci una riunione in cui, si spera, verranno forniti chiarimenti sui ristori.

Incontro sui fondi martedì 3 settembre

L’incontro si terrà martedì 3 settembre a Roma, ha affermato il presidente emiliano-romagnolo di CiaAgricoltori Italiani Stefano Francia, come riportato sempre dal CorSera.

“Dopo l’arrivo di queste somme – ha dichiarato Francia -, siamo stati contattati da Ismea, l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, che ci ha annunciato un incontro nazionale convocato da AgriCat con le associazioni di settore”.

“Non ci è stato fornito nessun altro dettaglio – ha concluso Francia – e quindi fino al 3 settembre non sapremo nulla né sulle modalità di calcolo usate né su eventuali interventi che possano sistemare la situazione. Solo quel giorno avremo maggiori dettagli, per adesso è impossibile sbilanciarsi”.