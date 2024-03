Chico Forti e la data del ritorno in Italia dopo l'annuncio di Meloni: quando tornerà. La telefonata allo zio

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Chico Forti tornerà in Italia: l’annuncio è arrivato a sorpresa nella giornata di venerdì 1° marzo, per bocca della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in persona. Sulla data del ritorno, però, regna ancora l’incertezza.

L’annuncio di Giorgia Meloni sul ritorno in Italia di Chico Forti

Da Washington, attraverso i suoi canali social, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato venerdì 1° marzo: “Sono felice di annunciare che dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti è stata firmata l’autorizzazione al trasferimento in Italia di Chico Forti, un risultato frutto dell’impegno diplomatico di questo governo, della collaborazione con lo Stato della Florida e con il governo degli Stati Uniti che ringrazio. È un giorno di gioia per Chico, per la sua famiglia, per tutti noi. Lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto e ora aspettiamo in Italia Chico Forti”.

In un successivo post, ha poi aggiunto: “È stata un’emozione per me poter annunciare alla famiglia di Chico Forti la bella notizia del suo prossimo ritorno in Italia. Una grande vittoria dedicata a chi, come i suoi cari, ha lottato per anni con coraggio affinché si riuscisse a ottenere il suo trasferimento. Avevo dato loro la mia parola che avrei dato il massimo per riportare Chico in Italia e sono felice di essere riuscita a mantenerla. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato senza sosta a questo obiettivo, a partire dall’ambasciatrice Zappia”.

La telefonata di Giorgia Meloni alla famiglia di Chico Forti

Prima di annunciare ufficialmente il ritorno in Italia di Chico Forti, Giorgia Meloni, nel pomeriggio di venerdì, aveva dato la bella notizia alla famiglia dell’uomo condannato all’ergastolo negli Stati Uniti per l’omicidio di Dale Pike.

“Gianni, non ci crederai. Sono riuscita a far firmare i documenti al governatore. Ce l’abbiamo fatta!“. Sono state queste, come riportato dal ‘Corriere del Trentino’, le prime parole che Giorgia Meloni ha rivolto a Gianni Forti.

Lo zio di Chico Forti ha detto: “Se fossi stato vicino alla premier probabilmente la avrei baciata, anche se sarebbe stato poco istituzionale”.

Fonte foto: ANSA

Uno scatto da una manifestazione in sostegno di Chico Forti.

Quando tornerà in Italia Chico Forti

In altre dichiarazioni riportate dal ‘Corriere del Trentino’, Gianni Forti ha annunciato: “Ci battiamo per questo da 25 anni, lui più di noi perché non ha mai mollato. Non sappiamo ancora quando rientrerà in patria perché è una questione di tempi tecnici, ma io penso che entro qualche settimana sarà qui: diciamo per Pasqua“.

Lo zio di Chico Forti ha poi spiegato: “Lui ora è in un carcere statale in Florida, ma deve essere trasferito in un penitenziario federale, dove poi potrà ufficializzarsi il trasferimento”.