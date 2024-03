Chico Forti e il messaggio a Meloni e Bocelli dal carcere: "Voglio fare nomi e cognomi". E svela il suo sogno

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Chico Forti ha un “sogno” dopo la notizia del suo ritorno in Italia: il detenuto, in carcere negli Usa da 24 anni con l’accusa di omicidio, lo ha rivelato al deputato di Fratelli d’Italia Andrea Di Giuseppe, che da un anno e mezzo lo va a trovare in prigione. Chico Forti ha anche voluto inviare un messaggio a Giorgia Meloni e ad Andrea Bocelli.

Il messaggio di Chico Forti per Giorgia Meloni e Andrea Bocelli

Ad annunciare il ritorno in Italia di Chico Forti è stata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in persona. Proprio a lei (ma non solo) è dedicato un pensiero del detenuto, riportato dal ‘Corriere della Sera’.

Chico Forti ha voluto ringraziare chi gli ha regalato l’opportunità di tornare in Italia: “Voglio dire i nomi e i cognomi: Giorgia Meloni, Andrea e Veronica Bocelli, Joe Tacopina e tutto il suo studio legale”.

Il sogno di Chico Forti in vista del ritorno in Italia

Al deputato di Fratelli d’Italia Andrea Di Giuseppe, Chico Forti ha anche detto: “Il mio sogno è tornare sul surf“.

Sul suo ritorno in Italia, Chico Forti ha poi aggiunto: “Lo so che non sarà breve. Lo so che anche in Italia dovrò stare in carcere, ma in Italia avrò mia madre vicina. La potrò riabbracciare, finalmente“.

E ancora: “Ora i miei figli vivono alle Hawaii con la loro madre, la mia ex moglie. Sono grandi, adesso. Il piccolo aveva un anno appena quando sono stato arrestato. Li sento spesso, mi hanno già garantito che verranno a trovarmi in Italia“.

Quando tornerà Chico Forti in Italia

Per Chico Forti si sta muovendo la Corte d’Appello della sua Trento, ma negli Stati Uniti d’America non è ancora stato fatto il primo passaggio necessario prima del rientro in Italia, cioè il trasferimento dal carcere statale a quello federale.

Dopo l’annuncio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, lo zio di Chico Forti aveva ipotizzato un rientro per Pasqua 2024.

Chico Forti ha detto: “Sono commosso, davvero. In questi anni ci sono state tante false partenze. Tre anni di promesse e di illusioni. Questo avanti e indietro mi ha fatto stare male. Ma ora è finita. Adesso è tutto reale”.