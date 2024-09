Chiara Jaconis morta a Napoli, la giovane turista uccisa da una statua cadutale in testa ai Quartieri Spagnoli

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

È morta Chiara Jaconis, la giovane turista di Padova colpita da una statua cadutole in testa mentre passeggiava tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli di Napoli.

Cosa è successo a Chiara Jaconis a Napoli

Chiara Jaconis è morta a 30 anni nella mattinata di martedì 17 settembre. Come riferito dal Corriere della Sera. nella notte tra lunedì e martedì ci sarebbe stato un peggioramento delle sue condizioni, fino al decesso.

Domenica pomeriggio, la ragazza, che era in compagnia del fidanzato e stava camminando nei Quartieri Spagnoli a Napoli, è stata colpita alla testa da un oggetto pesante caduto da un balcone. La giovane si è improvvisamente accasciata al suolo e il compagno ha pensato a un malore. Poi, però, alla vista del sangue, ha capito che la fidanzata era stata colpita da un oggetto pesante caduto dall’alto.

Fonte foto: ANSA

Chiara Jaconis è stata colpita alla testa da un oggetto caduto dall’alto ai Quartieri Spagnoli di Napoli.

Le ultime ore di vita di Chiara Jaconis

Chiara Jaconis è stata portata in codice rosso all’ospedale Vecchio Pellegrini e qui è stata stabilizzata. Poi la giovane è stata trasferita all’Ospedale del Mare, dove è stata sottoposta a un delicatissimo intervento chirurgico di neurochirurgia finalizzato a decomprimere il versamento ematico all’interno del cranio.

Nella giornata di lunedì sono stati effettuati una serie di esami diagnostici allo scopo di verificare la situazione dell’attività cerebrale. I genitori di Chiara Jaconis erano corsi a Napoli dopo quanto accaduto domenica pomeriggio, nella speranza che la loro figlia potesse salvarsi.

Cosa ha colpito Chiara Jaconis ai Quartieri Spagnoli: vaso o statua?

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, l’oggetto pesante che ha colpito Chiara Jaconis ai Quartieri Spagnoli di Napoli sarebbe una statuetta ornamentale e non un vaso in ceramica come pensato inizialmente.

La Polizia, coordinata dalla Procura di Napoli, ha individuato l’abitazione dalla quale sarebbe precipitato l’oggetto che ha provocato la morte della trentenne. Il reato ipotizzato è passato dalle lesioni colpose all’omicidio colposo.

In base a quanto trapelato, ci sarebbe un video registrato dalle telecamere di videosorveglianza di un B&B che avrebbe ripreso il momento in cui la trentenne veneta è stata colpita e si è è accasciata al suolo. Le immagini sono state acquisite dagli investigatori.

Il cordoglio del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha commentato la notizia della morte di Chiara Jaconis in alcune dichiarazioni riportate da Rainews: “La notizia della morte di Chiara è un grande dolore. Ci stringiamo alla famiglia così duramente colpita da questa disgrazia che tocca profondamente tutti noi”.