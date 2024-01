Chiara Ferragni torna sui social, il suo primo messaggio su Instagram dopo il caso del pandoro Balocco

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Dopo il video pubblicato da Fedez a Capodanno, nel quale Chiara Ferragni appariva sorridente mentre festeggiava l’arrivo del nuovo anno con la sua famiglia, l’imprenditrice digitale è tornata a pubblicare in prima persona su Instagram dopo il “silenzio social” seguito al “caso del pandoro Balocco”.

Cosa ha scritto Chiara Ferragni su Instagram

Nella mattinata di mercoledì 3 gennaio, Chiara Ferragni ha interrotto un digiuno dai social lungo più di due settimane pubblicando alcune Stories su Instagram.

Nella prima, Chiara Ferragni ha scritto “Mi siete mancati” con un cuore. Poi ha chiesto ai suoi followers: “Come state?”.

L’atteso commento alla vicenda che la vede protagonista è arrivato in una seconda Storia su Instagram, in cui si legge:

“Una cosa mi sento di dirla. Vorrei ringraziare tutte quelle persone che in questi giorni mi sono state vicine e hanno avuto una buona parola per confortarmi. Ringraziare tutte quelle persone che hanno mandato un messaggio o un direct, che hanno chiesto come stessi, che mi hanno spronata a tornare sui social. Grazie a chi c’è, a chi ascolta, a chi non vuole affossare ma aiutare. A coloro che hanno espresso la loro opinione, anche negativa, in tono pacato e costruttivo, perché nella vita c’è sempre tempo per confrontarsi, riflettere e ripartire. Le persone che ti vogliono veramente bene si vedono nel momento del bisogno, ed io vi ho visti, letti e sentiti. Grazie davvero”.

Le critiche a Chiara Ferragni al video di Capodanno su Instagram

Prima delle Storie pubblicate su Instagram nella mattinata di mercoledì 3 gennaio, Chiara Ferragni era riapparsa sui social nel video pubblicato da Fedez a Capodanno. Il post del cantante era stato commentato in maniera critica da diversi utenti. Uno di loro, per esempio, aveva scritto in calce al video: “Tranquilli festeggiate ma noi tutti NON DIMENTICHIAMO“.

Fonte foto: ANSA

Chiara Ferragni e Fedez in una delle loro ultime apparizioni in pubblico, a inizio dicembre a Milano.

Vandalizzata la boutique di Chiara Ferragni a Roma

Nel pomeriggio di lunedì 1° gennaio 2024, il negozio di Chiara Ferragni a Roma è stato vandalizzato da ignoti, che hanno realizzato delle scritte sulle vetrine e sulla targa della boutique.

“Bandita” e “Truffatrice” sono le scritte apparse sul negozio romano di Chiara Ferragni, in riferimento al “caso Balocco”.