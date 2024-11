Chiara Ferragni paparazzata con Giovanni Tronchetti Provera a una festa di Halloween: chi è l'imprenditore

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Chiara Ferragni e l’imprenditore Giovanni Tronchetti Provera sono stati paparazzati insieme, abbracciati, a una festa di Halloween a Milano. Le voci su una presunta relazione tra i due, diventate sempre più insistenti nel corso delle ultime settimane, sarebbero confermate da uno scatto rubato all’interno del locale Maka Loft, dove entrambi si trovavano per una festa in maschera.

I due sono stati visti insieme nel locale del capoluogo lombardo nella notte tra giovedì 31 e venerdì 1° ottobre, entrambi truccati a tema Halloween.

Il giornalista Gabriele Parpiglia ha scattato e pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto, che ritrae la presunta coppia abbracciata con sguardo complice.

“Come ho raccontato nell’ultimo mese: non è un’amicizia ma una storia d’amore “intricata” che con calma svelerò… quella tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Ecco il primo Halloween insieme per la coppia”, ha scritto Parpiglia nel contenuto social.

“Attenzione – ha poi precisato – prima uscita di coppia in maschera intendo perché di uscite insieme ne hanno già fatte e parecchie. I due infatti erano già stati avvistati al ristorante La Briciola, in via Marsala a Milano, in occasione del compleanno della madre di Chiara, Marina Di Guardo.

Chi è Giovanni Tronchetti Provera

Giovanni Tronchetti Provera è figlio di Marco Tronchetti Provera, ex presidente di Telecom Italia e vice presidente esecutivo del gruppo Pirelli, e di Cecilia Pirelli. È considerato per questo l’erede della famosa multinazionale specializzata nella produzione di pneumatici.

L’imprenditore, classe 1983, è di origini milanesi e ha deciso di intraprendere la carriera nell’azienda “di famiglia” in seguito al diploma conseguito al liceo scientifico.

In base a quanto riportato sempre da Parpiglia, il 41enne avrebbe conosciuto Chiara Ferragni nel corso dell’ultima estate, trascorsa a Ibiza.

L’inizio della presunta relazione

L’inizio di un’ipotetica relazione tra Chiara Ferragni e Tronchetti Provera sarebbe scaturita da una scelta del manager Silvio Campara, altra (recente) ex fiamma dell’influencer.

Campara si sarebbe infatti rifiutato di partire con la Ferragni per il Perù.

Per ripiegare, quest’ultima avrebbe optato per un viaggio in Sardegna e poi a Ibiza, luogo dove avrebbe incontrato e conosciuto l’erede di Pirelli.