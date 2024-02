Chiara Ferragni ospite da Fabio Fazio dopo le voci di rottura con Fedez: il Codacons diffida Che tempo che fa

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

“Inaccettabile”. Così il Codacons ha definito l’ospitata di Chiara Ferragni, prevista per il prossimo 3 marzo, a Che tempo che fa, la trasmissione condotta da Fabio Fazio. Una notizia uscita in seguito alle voci di una rottura tra l’influencer e il marito Fedez, cheha fatto però infuriare il Codacons, che chiede di annullare la partecipazione della Ferragni.

Chiara Ferragni ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Il prossimo 3 marzo, Chiara Ferragni sarà ospite nel salotto di Che tempo che fa, la trasmissione condotta da Fabio Fazio che va in onda la domenica sera sul canale Nove.

L’annuncio dell’ospitata dell’influencer più discussa del momento è stato dato dall’account X della trasmissione, in un momento nel quale si fanno sempre più insistenti le voci di una rottura tra la Ferragni e il marito Fedez.

Il post con il quale l’account X di Che tempo che fa, trasmissione condotta da Fabio Fazio, ha annunciato l’ospitata di Chiara Ferragni

Un’intervista nella quale Chiara Ferragni dovrebbe parlare principalmente dei problemi giudiziari che sta affrontando, definiti “sfighe” dall’imprenditrice digitale in una sua storia Instagram. Possibilità che però non piace al Codacons, che minaccia il sequestro della puntata.

La nota del Codacons sull’ospitata di Chiara Ferragni

“Il Codacons è pronto a chiedere il sequestro della trasmissione ‘Che tempo che fa’ se non sarà annullata l’ospitata di Chiara Ferragni prevista per il prossimo 3 marzo”. Inizia così la nota con la quale il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori si è espresso alla notizia dell’ospitata di Chiara Ferragni.

“Appare di per sé inaccettabile che una rete televisiva dia enorme spazio ad un soggetto sotto indagine da parte della magistratura per reati gravissimi contro i cittadini, un vero e proprio insulto da parte di Fabio Fazio e Nove agli italiani”, continua poi il comunicato.

“Ma la cosa più grave è che la Ferragni potrebbe parlare da Fazio del caso del pandoro Balocco senza alcun contraddittorio – prosegue poi il Codacons – riportando solo il suo punto di vista sulla vicenda a discapito dei telespettatori che da casa vedranno il programma”.

La diffida del Codacons

Per il Codacond, Ferragni ospite da Fazio è “un’offesa anche verso il lavoro dei magistrati milanesi che stanno svolgendo indagini complesse e delicatissime, e proprio nel rispetto del ruolo della magistratura Fazio avrebbe dovuto astenersi dall’ invitare l’influencer in trasmissione”.

Proprio per questi motivi, l’associazione presieduta da Carlo Rienzi ha presentato “una formale diffida alla rete televisiva Nove e a Discovery Italia chiedendo di annullare l’ospitata di Chiara Ferragni se non sarà previsto un equilibrato contradditorio con l’influencer sul caso del pandoro-gate”.

“Se la rete non accoglierà la nostra richiesta – conclude poi la nota del Codacons – siamo pronti ad un ricorso d’urgenza per chiedere il sequestro della trasmissione”. Non sembra destinato quindi a finire tanto presto il continuo scontro tra l’associazione, Chiara Ferragni e Fedez.