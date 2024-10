Chiara Ferragni lascia il ruolo di ad a Claudio Calabi: la mossa per salvare Fenice, cosa cambia in società

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Svolta ufficiale per Fenice, la società a cui fanno capo tutti i brand di Chiara Ferragni: l’imprenditrice digitale ha lasciato il ruolo di ad a Claudio Calabi.

Claudio Calabi nuovo ad di Fenice al posto di Chiara Ferragni

Lunedì 28 ottobre, l’assemblea dei soci ha discusso la riorganizzazione dell’assetto della società e, con voto unanime degli azionisti, ha concluso che Chiara Ferragni non sarà più l’amministratrice delegata. Il ruolo di amministratore unico di Fenice è stato affidato a Claudio Calabi. La nomina diventerà effettiva a partire da lunedì 4 novembre.

Stando a quanto appreso e riportato dal Corriere della Sera, il compito di Claudio Calabi sarà quello di studiare la situazione strutturale di Fenice srl, inclusi i bilanci e i costi. Poi bisognerà attuare il piano strategico per riportare l’azienda a crescere. In programma c’è, inoltre, l’approvazione del bilancio 2023, che ha scatenato tensione tra i soci.

Cosa ha detto Pasquale Morgese su Claudio Calabi e Fenice

In un’intervista concessa a Radiocor, l’imprenditore Pasquale Morgese, azionista al 27,5% di Fenice (Chiara Ferragni ha il 32,5% delle quote, mentre il restante 40% è di Paolo Barletta, presidente fino all’assemblea in cui Claudio Calabi è stato nominato amministratore unico), ha dichiarato: “Ho investito 12 anni della mia vita in questa società che da quasi un anno, da quando è scoppiato il ‘pandoro-gate’, è bloccata. Il business nel 2024 è crollato drammaticamente, ma in questi mesi nessuno ha mosso un dito. Ora serve un piano industriale e trovare nuove risorse, anche all’esterno”.

Su Calabi ha aggiunto: “Ha un compito impegnativo, però nella sua carriera ha avuto problematiche ben maggiori da risolvere e ci è sempre riuscito benissimo”.

Chi è Claudio Calabi, nuovo ad di Fenice

Classe 1948, nato a Torino, Claudio Calabi, nuovo ad di Fenice al posto di Chiara Ferragni, ha conseguito la laurea di Economia e Commercio.

Vanta una lunga esperienza in ruoli manageriali. Ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato di grandi gruppi italiani, come Rcs Editori, Camuzzi, I Viaggi del Ventaglio, Il Sole 24 Ore e Risanamento, dove per il momento è presidente con deleghe (lo stesso discorso vale per Italtel).

Calabi è anche presidente del cda di Milano Santa Giulia, vicepresidente del cda di Glf Grandi lavori Fincolsit e membro del cda di BE, La Scuola, ICM e Polis.

In passato, è stato membro del cda e presidente del comitato esecutivo di Banca Carige, membro del cda del San Raffaele e presidente con deleghe di Capital Dev.