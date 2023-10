Chiara Ferragni in ospedale coi genitori di Fedez: come sta il rapper e quanto potrebbe restare ricoverato

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Sono giorni di apprensione per i familiari di Federico Lucia in arte Fedez: il rapper è ricoverato in ospedale da una settimana a causa di due ulcere e di conseguenti emorragie interne. La moglie e imprenditrice Chiara Ferragni lo ha visitato in ospedale assieme al figlio.

Chiara Ferragni e Leone in ospedale da Fedez

Nella giornata di ieri, mercoledì 4 ottobre, il cantante e conduttore di X-Factor è stato nuovamente visitato in ospedale dai genitori, Annamaria Berrinzaghi e Franco Lucia, oltre che dalla celebre Chiara Ferragni.

L’influencer si è presentata al Fatebenefratelli di Milano in compagnia del figlio più grande, Leone. Stando a quanto riportato da Ansa, è arrivata in mattinata e ha lasciato poi l’ospedale attorno alle 13.30. Nessun commento sulle condizioni del compagno, ma filtra ottimismo.

Fonte foto: ANSA L’ingresso dell’ospedale dove è ricoverato da giovedì 28 settembre il rapper Fedez

Come sta il rapper dopo le ulcere e l’emorragia

La famiglia ha deciso di non diffondere bollettini quotidiani sulle condizioni di Fedez, ma stando a quanto trapelato e riportato da numerose fonti, le cose starebbero iniziando ad andare un po’ meglio.

Il rapper è costantemente monitorato con il controllo dell’emocromo, valore fondamentale da tenere d’occhio nel caso di ulcere come quelle che lo hanno colpito. Una settimana fa, Fedez è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Sacco per due erosioni intestinali che gli hanno causato più di un’emorragia interna.

Ha ricevuto alcune trasfusioni di sangue ma è ancora presto per parlare di dimissioni. Secondo il medico che lo ha operato per il tumore al pancreas a marzo 2022, quello che gli è successo è un evento raro ma possibile: “Si tratta di un’ulcerazione che si forma in prossimità dell’anastomosi, ovvero dove noi chirurghi abbiamo ‘cucito’, suturato”.

Tiene banco la polemica per l’intervista a Belve

Nel frattempo, continua a far discutere il caso dell’esclusione del cantante dalla lista degli ospiti della trasmissione Belve di Francesca Fagnani. La decisione sarebbe stata presa non per le sue condizioni di salute, ma per i rapporti tra Fedez e la dirigenza Rai.

Una “epurazione” che ha fatto storcere il naso alla conduttrice, che ha scritto: “Non condivido questa decisione né Belve del resto ha mai tolto voce a nessuno. Magari non finirà così”. I piani alti non l’hanno ritenuta opportuna, ma sul caso è intervenuto anche l’ad Roberto Sergio.

In un’intervista, ha dichiarato che il problema non è relativo alla presenza retribuita o gratuita, ma “legata a una valutazione di opportunità riferita alle ultime sue presenze in Rai, sia per il 1° maggio che per l’ultimo Sanremo“. Le affermazioni nei confronti della Rai, hanno spinto al taglio dalla lista degli ospiti.