Chiara Ferragni in elicottero sul ghiacciaio per l'aperitivo con gli amici, pioggia di critiche sul web

Chiara Ferragni è stata sommersa di critiche sui social per aver raggiunto un ghiacciaio in elicottero solo per prendere un aperitivo. La scelta dell’influencer è stata criticata poiché poco sostenibile. È noto, infatti, che lo scioglimento dei ghiacciai a causa del riscaldamento globale è un problema molto grave. E volare in elicottero in queste zone così fragili non è la scelta migliore per preservarle.

Chiara Ferragni in elicottero sul ghiacciaio: con chi era

Domenica 4 settembre, insieme a due gruppi di amici – con due elicotteri diversi – Chiara Ferragni è atterrata su un ghiacciaio delle Alpi svizzere. Almeno è quanto si evince dalle foto postate su Instagram dall’imprenditore Filippo Fiora, amico di Chiara Ferragni.

I due gruppi di amici, tra cui anche la nota influencer Chiara Biasi, hanno trovato la tavola già pronta per l’aperitivo.

Le critiche sul web per la scelta poco sostenibile di Chiara Ferragni

Dopo aver brindato in alta quota, e dopo gli scatti di rito pubblicati poi sui social da Fiora, i due gruppi sono ripartiti. Quasi subito sui social è partita la polemica, prima su Instagram e poi su Twitter.

Le critiche più importanti sono arrivate da chi giudica “irresponsabile” la scelta di volare in elicottero, quindi inquinando, solo per togliersi lo sfizio di un aperitivo.

Per giunta in un luogo messo a rischio dal riscaldamento globale come un ghiacciaio.

Chiara Ferragni, la difesa dei fan dopo l’episodio dell’elicottero

Come spesso accade sui social, gli utenti si sono divisi in due fazioni. Una di aspre critiche verso Chiara Ferragni, che spesso negli ultimi mesi ha preso posizioni ecologiste molto forti.

L’altra fazione, invece, difende la libertà della Ferragni, anche di prendere un elicottero per andare su un ghiacciaio solo per prendere un aperitivo a favore di scatti social.

Molti utenti su Twitter hanno invitato Chiara Ferragni a chiedere scusa, ricordando quanto accaduto in occasione del compleanno di Fedez festeggiato con lanci di frutta in un supermercato.