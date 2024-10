Chiara Ferragni e Fedez verso l’accordo per la separazione: l'intesa su affidamento e mantenimento dei figli

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Chiara Ferragni e Fedez sono sempre più vicini alla separazione. La coppia italiana più chiacchierata dei social sarebbe a un passo dall’accordo sull’affidamento congiunto dei due figli, al cui mantenimento dovrebbero contribuire entrambi. Secondo le ultime indiscrezioni l’influencer non avrebbe più alcuna intenzione di “mercanteggiare” con il rapper, accollandosi parte delle spese dei bambini, che terrà con sé e che l’ex potrà vedere a week-end alterni.

La separazione

Sarebbero stati superati gli ostacoli che, secondo quanto riferito dalle indiscrezioni raccolte nelle ultime settimane, avrebbero fino a qui impedito l’intesa, in particolare in relazione all’assegno destinato ai figli.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, gli avvocati matrimonialisti di Chiara Ferragni, Daniela Missaglia, e di Federico Lucia, Andrea Pietrolucci, Pompilia Rossi ed Alessandro Simeone, sono al lavoro sull’accordo che dovrebbe prevedere una divisione quasi paritaria del tempo da trascorrere con i due bambini nelle rispettive case, durante il quale ciascun genitore si occuperà di tutte le spese per il loro mantenimento.

Una delle ultime apparizioni insieme di Chiara Ferragni e Fedez

L’accordo sul mantenimento

Stando sempre a quanto riportato, Fedez avrebbe dato la disponibilità a sostenere anche altre spese, come quelle per la scuola e per l’attività sportiva dei figli.

Questo aspetto sarebbe stato sottolineato da fonti vicine al rapper, che secondo quanto riportato dal portale Fanpage avrebbero precisato:

“Leone e Vittoria saranno affidati ad entrambi i genitori con frequentazione pressoché paritetica con ciascuno di loro e, di conseguenza, le spese ordinarie quotidiane saranno affrontate da Ferragni e da Fedez nei giorni in cui i bimbi saranno con l’uno o con l’altro mentre le rilevanti spese scolastiche, nonché quelle sanitarie e sportive saranno a carico esclusivo e totale di Fedez su esplicita sua volontà.”

Il divorzio tra Fedez e Chiara Ferragni

La separazione potrebbe arrivare tra qualche settimane e rappresenta il primo passo verso il raggiungimento del divorzio dopo sei mesi, portando a compimento la crisi scoppiata tra Chiara Ferragni e Fedez nel febbraio scorso, negli stessi giorni in cui l’imprenditrice si trovava ad affrontare il cosiddetto “Pandorogate”.

Vicenda sulla quale la procura di Milano ha chiuso l’indagine con l’ipotesi di truffa aggravata contestata a Chiara Ferragni, che avrebbe danneggiato i consumatori con “informazioni fuorvianti”, è l’accusa degli inquirenti, realizzando “ingiusto profitto” di oltre 2 milioni e 200 mila euro a cui si aggiunge il beneficio di un “ritorno di immagine legato alla prospettata iniziativa benefica”.