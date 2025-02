Chiara Ferragni e la risposta ai tradimenti di Fedez, la replica: "Deve uscire la verità, per me finisce qui"

Chiara Ferragni non ci sta e replica all’ex marito. L’influencer rompe il silenzio sul caos mediatico che ha travolto la sua vita privata parlando dei presunti tradimenti di Fedez e delle accuse di sceneggiature preordinate per ottenere visibilità. “Io non ho organizzato nulla” ha dichiarato con fermezza, aggiungendo: “Per me questa storia finisce qui”.

Ferragni – Fedez, la verità sui presunti tradimenti

Chiara Ferragni ha affrontato il tema più spinoso del momento: i presunti tradimenti dell’ex marito Fedez. Ai microfoni di Pomeriggio Cinque, ha ribadito che, da parte sua, non c’è stata nessuna costruzione mediatica dietro lo scandalo. “Non c’è niente di pianificato. La nostra vita privata è stata spesso sotto i riflettori, forse troppo” ha ammesso l’influencer.

L’imprenditrice ha mostrato preoccupazione per i figli Leone e Vittoria, spesso coinvolti loro malgrado nel ciclone mediatico. “Mi dispiace che possano soffrire i miei bambini. Ho cercato di proteggerli, ma non è sempre facile quando tutto viene amplificato” ha aggiunto.

Fonte foto: ANSA

Chiara Ferragni, Fabrizio Corona e Fedez

“Non voglio più parlare di Federico”

Chiara Ferragni ha chiarito che non intende rilasciare ulteriori dichiarazioni su Fedez. “Quello che dovevo dire l’ho detto, non voglio aggiungere altro” ha dichiarato.

Nonostante la pressione costante dei media, l’influencer ha ribadito di essere pronta a chiudere definitivamente questa parentesi per lei dolorosa.

“Per me è finita qui” ha detto con fermezza. Ha poi sottolineato che il suo obiettivo è proteggere i suoi affetti e concentrarsi su un futuro sereno, lontano dai gossip.

Tra gossip e accuse

L’ondata di gossip che ha travolto la coppia non si è limitata alla sfera privata. Chiara Ferragni ha dovuto gestire contemporaneamente anche le sue vicende giudiziarie.

L’imprenditrice è infatti sotto processo per presunte irregolarità finanziarie, ma si dice sicura della sua innocenza: “Dimostrerò di non aver commesso errori” ha dichiarato.

Con lo scandalo dei presunti tradimenti che si mescola alle accuse legali, la pressione su Ferragni è alle stelle. “Non voglio più fare parte di questo circo mediatico” ha concluso, lasciando intendere che, da questo momento, sarà la sua vita personale a parlare, lontano dai riflettori.

L’intervista a Chiara Ferragni