Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati? Voci di rottura per i Ferragnez, lui sarebbe andato via di casa

Nuove voci di rottura tra Chiara Ferragni e Fedez: stando alle ultime indiscrezioni, i Ferragnez si sarebbero lasciati e il cantante sarebbe già andato via di casa.

L’indiscrezione sulla rottura tra Chiara Ferragni e Fedez

A lanciare la “bomba” sulla rottura tra Chiara Ferragni e Fedez è stato ‘Dagospia’: Fedez sarebbe andato via di casa nella giornata di domenica 18 febbraio.

Tra le motivazioni, ‘Dagospia’ ha riferito che la storia d’amore dei Ferragnez si era incrinata già in occasione dello scorso Festival di Sanremo, ma l’imprenditrice digitale, all’epoca, avrebbe rimandato ogni decisione per stare vicina al marito malato.

In occasione dei recenti “casi” in cui è stata coinvolta Chiara Ferragni, però, Fedez, come riportato ancora dal sito diretto da Roberto D’Agostino, avrebbe rinfacciato alla moglie che i suoi problemi giudiziari avrebbero avuto effetti negativi anche sui suoi affari.

Si sarebbe così innescato “un gioco di recriminazioni” in cui Fedez avrebbe alzato i toni dello scontro mentre lei avrebbe provato a tenere la situazione sotto controllo.

Nessun commento ufficiale da Chiara Ferragni e Fedez

Per il momento, né Chiara Ferragni né Fedez hanno commentato l’indiscrezione lanciata da ‘Dagospia’. Fonti vicine all’entourage dell’imprenditrice digitale avrebbero confermato i rumors a ‘La Repubblica’.

Fonte foto: ANSA

Fedez e Chiara Ferragni si sono sposati il 1° settembre del 2018 a Noto, in Sicilia. Dalla relazione sono nati due figli: Leone e Vittoria. La storia d’amore e la vita quotidiana dei Ferragnez è stata al centro di una serie tv, chiamata per l’appunto ‘The Ferragnez’, trasmessa da Prime Video e giynta alla seconda stagione.

Gli ultimi aggiornamenti sui social di Chiara Ferragni

Nei giorni scorsi, in molti avevano segnalato che nella biografia di Chiara Ferragni su Instagram manca ogni riferimento al marito. Si legge: “Mamma di Leone e Vittoria e imprenditrice dall’Italia”. Nella foto profilo, Chiara Ferragni è accanto ai due bambini, senza il marito. Nei giorni scorsi era apparsa anche la foto della mano senza fede.

Chiara Ferragni, nella serata di domenica 3 marzo, stando a ‘La Repubblica’, dovrebbe essere ospite di Fabio Fazio a ‘Che Tempo Che Fa’ sul canale Nove. Alla Fashion Week Milanese, per il momento, l’imprenditrice digitale non si è fatta vedere.