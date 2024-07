Chiara Ferragni e Antitrust chiudono il caso delle uova pasquali: l'influencer pagherà 1,2 milioni di euro

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Dopo il caso del pandoro Balocco arriva la chiusura dell’istruttoria da parte dell’Antitrust anche per l’altro caso che riguardava Chiara Ferragni, quello delle uova di Pasqua. Dopo l’accordo raggiunto con l’Autorità le società dell’influencer verseranno 1,2 milioni di euro all’impresa sociale “I Bambini delle Fate”.

Uova pasquali griffate Chiara Ferragni, Antitrust chiude il caso

Ad annunciare la chiusura del caso sono stati due comunicati dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e di Chiara Ferragni diffusi nella mattinata di venerdì 5 luglio.

L’Antitrust ha chiuso l’istruttoria dopo aver accettato gli impegni proposti dalle società di Chiara Ferragni, che sono stati valutati positivamente e resi vincolanti.

Ferragni verserà 1,2 milioni a “I Bambini delle Fate”

Le società dell’influencer verseranno all’impresa sociale “I Bambini delle Fate” almeno 1,3 milioni (ovvero il 5% dei rispettivi utili distribuibili, con un minimo complessivo di 1,2 milioni per il triennio).

Si tratta, scrive l’Antitrust, di “una misura idonea a ristorare i consumatori che, acquistando il prodotto, volevano fornire un contributo economico a ‘I Bambini delle Fate'”.

Le società di Chiara Ferragni si sono inoltre impegnate a separare in modo netto e permanente le attività con finalità commerciali da quelle con finalità benefiche, in modo da eliminare alla base ogni rischio di diffondere comunicazioni commerciali non corrette.

Il caso delle uova pasquali griffate

L‘istruttoria era stata avviata dall’Antitrust nei confronti delle società Fenice, Tbs Crew e Sisterhood (titolari dei marchi e dei diritti relativi a Ferragni) e di Cerealitalia Industrie Dolciarie (titolare del marchio Dolci Preziosi).

Al centro del caso le comunicazioni commerciali con cui sono state pubblicizzate le uova di Pasqua griffate Ferragni in occasione delle festività pasquali 2021 e 2022: la vendita era stata associata a un’iniziativa benefica a favore de “I Bambini delle Fate”.

Caso pandoro, Ferragni pagherà la multa da un milione di euro

L’accordo è arrivato a stretto giro dalla chiusura dell’altro caso simile che aveva coinvolto Chiara Ferragni, quello del pandoro Balocco “Pink Christmas” lanciato nel 2022.

Nella giornata di giovedì 4 luglio i legali dell’influencer hanno infatti annunciato la decisione di rinunciare al ricorso al Tar del Lazio contro la maxi multa ricevuta dall’Antitrust. Le società di Chiara Ferragni pagheranno quindi la multa da un milione di euro.