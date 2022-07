Chiara Ferragni, duro messaggio a Sala: "Milano violenta, angosciata da quello che succede ogni giorno"

“Situazione sicurezza a Milano fuori controllo”. La forte denuncia arriva, ovviamente via social, da Chiara Ferragni. La nota imprenditrice digitale si è rivolta direttamente al sindaco di Milano Beppe Sala in una storia pubblicata su Instagram. Nel messaggio Chiara Ferragni, cremonese di nascita ma da anni residente a Milano insieme al marito Fedez, denuncia la mancanza di sicurezza nel capoluogo lombardo.

Il messaggio su Instagram di Chiara Ferragni

“Sono angosciata e amareggiata della violenza che continua ad esserci a Milano”, ha esordito Ferragni su Instagram. Il messaggio prosegue così: “Ogni giorno ho conoscenti e cari che vengono rapinati in casa. Piccoli negozi al dettaglio del quartiere, che vengono svuotati dell’incasso giornaliero. Persone fermate per strada con armi e derubate di tutto. La situazione è fuori controllo. Per noi e i nostri figli abbiamo bisogno di fare qualcosa”.

Un messaggio che ha ricevuto migliaia di reazioni su Instagram, dove Chiara Ferragni ha oltre 27 milioni di follower.

Chiara Ferragni e Fedez presto lasceranno Citylife

Attualmente l’imprenditrice e influencer vice con il marito Fedez e con i figli Leone e Vittoria in zona Citylife, uno dei quartieri più gettonati di Milano, anche se ha annunciato tempo fa l’intenzione di voler cambiare casa.

Dunque la coppia conosce bene la realtà milanese, motivo per cui il messaggio rivolto al sindaco Beppe Sala assume ancora più forza. Il riferimento a conoscenti e amici che recentemente hanno subito furti, probabilmente, è alle influencer Chiara Biasi e Martina Maccherone.

L’Ambrogino d’oro ricevuto nel 2020 dai Ferragnez

Nel dicembre 2020 la stessa Ferragni, insieme al marito Fedez (noti ormai come i Ferragnez) hanno ricevuto dallo stesso sindaco Beppe Sala l’Ambrogino d’oro. Il riconoscimento era stato assegnato per l’impegno della coppia nella raccolta fondi durante l’emergenza Covid, che come ricordiamo aveva colpito duramente Milano e la Lombardia. Grazie all’impegno dei Ferragnez era stata aperta una nuova terapia intensiva presso l’ospedale San Raffaele di Milano.

Fonte foto: ANSA/Instagram Il messaggio di Chiara Ferragni su Instagram

I dati sulla sicurezza di Milano

Come riportato dal Corriere della Sera, gli ultimi dati sulla sicurezza a Milano mostrano effettivamente un aumento di scippi e rapine.

Tuttavia, secondo i numeri illustrati a marzo dal prefetto Renato Saccone, il numero totale dei reati è in calo. In questi mesi Prefettura, Comune e forze dell’ordine stanno lavorando a un “Patto per Milano sicura”.

“Daremo maggiori responsabilità ai Municipi, questioni come le baby gang o altro vanno affrontate per singolo spicchio di territorio”, aveva detto Sala.