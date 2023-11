Chiara Ferragni dona il sangue dopo l'emorragia di Fedez, appello su Instagram: "Vite salvate, anche la sua"

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Chiara Ferragni ha annunciato sui social di aver fatto la sua prima donazione di sangue. “L’ho fatta all’associazione Amici donatori di sangue al Policlinico”, ha raccontato. La Chiara nazionale ha spiegato che da tempo voleva diventare donatrice di sangue e che finalmente è riuscita a fare questo piccolo gesto “che però tanto piccolo non è”. Nelle storie l’imprenditrice ha spiegato in maniera semplice come funziona la donazione, invitando tante altre persone a farlo.

Chiara Ferragni ha donato il sangue

L’ultimo ingresso di Fedez in ospedale ha spaventato molto Chiara Ferragni. Ne ha parlato nell’ultimo post in cui ha annunciato di aver donato il sangue. La comunicazione social di Ferragni potrebbe avere lo stesso “effetto Fedez”, ovvero un boom di donazioni di sangue dopo le dichiarazioni in merito all’importanza che questa pratica ha per il servizio sanitario nazionale.

Anche Chiara Ferragni ne vuole ricordare la funzione sociale e salvavita e sui social scrive: “Un piccolo gesto che però tanto piccolo non è: una singola donazione aiuta come minimo tre pazienti riceventi (ogni sacca viene divisa in plasma, piastrine e globuli rossi) e il sangue donato aiuta anche la ricerca verso moltissime malattie e patologie”.

Cosa ha scritto su Instagram?

Nel primo pomeriggio, di ritorno dalla donazione, Chiara Ferragni ha pubblicato un post con delle foto che la ritraggono mentre dona il sangue. Nella didascalia scrive che da tempo voleva diventare donatrice di sangue e “oggi finalmente ho fatto la mia prima donazione”. Si tratta di un gesto importante, soprattutto per via della visibilità che la famiglia Ferragnez porta ad alcune cause, come quella della donazione di sangue.

Chiara ricorda inoltre che donare sangue ha dei vantaggi anche per il donatore, infatti a ogni donazione vengono fatti diversi screening di medicina preventiva. Conclude scrivendo che: “se avete sempre voluto farlo e non avete mai provato non abbiate paura, tutto il procedimento è veloce e assolutamente non doloroso”.

Cosa ha detto nelle storie?

Oltre al post, Chiara Ferragni ha voluto sottolineare l’importanza della donazione anche attraverso alcune storie. In queste riprende il tema e spiega quanto sia veloce e utile donare il sangue.

Tra le indicazioni riportate, Chiara spiega che le donne possono donare 2 volte l’anno, mentre gli uomini fino a 4 volte l’anno.