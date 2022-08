Chiara Ferragni contro Fratelli d'Italia: l'attacco social sull'aborto e le prossime Elezioni

Con una ‘Storia’ pubblicata sul profilo ‘Instagram’ ufficiale, l’imprenditrice digitale e influencer Chiara Ferragni ha espresso la sua posizione sul tema dell’aborto, in riferimento anche alle prossime Elezioni Politiche 2022 in programma il 25 settembre.

La ‘Storia’ di Chiara Ferragni

Nella serata di martedì 23 agosto, Chiara Ferragni ha condiviso un post (non scritto da lei) in cui si legge: “FDI (Fratelli d’Italia, ndr) ha reso praticamente impossibile abortire nelle Marche, che governa. Una politica che rischia di diventare nazionale se la destra vince le elezioni”.

Questo il commento dell’imprenditrice digitale: “Ora è il nostro tempo di agire e far sì che queste cose non accadano“.

Fratelli d’Italia e le Marche

Proprio dalla regione Marche, martedì 23 agosto, è partita la campagna elettorale per le Elezioni 2022 della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, intervenuta sul palco ad Ancona.

Dal palco, Giorgia Meloni ha dichiarato: “Abbiamo dimostrato in territori come la Regione Marche come la classe dirigente di Fratelli d’Italia sia perfettamente in grado di dare risposte che la sinistra non è stata in grado di dare per decenni, per decenni”.

Poi la leader di Fratelli d’Italia ha aggiunto: “Portare così tanta gente il 23 agosto non era facile, mi lasciate ben sperare perché l’entusiasmo e il sostegno del popolo italiano sarà fondamentale per noi per arrivare alla fine di questa campagna elettorale: siete praticamente gli unici amici che abbiamo ma siete una marea e penso che bastiate e che basterete”.

Fonte foto: ANSA Giorgia Meloni ad Ancona per l’apertura della campagna elettorale.

Chiara Ferragni e la polemica sul video sul precipizio

Nelle ore precedenti all’attacco social a Fratelli d’Italia, Chiara Ferragni era finita assieme al marito Fedez al centro di una polemica.

I Ferragnez sono stati criticati per aver mostrato sui social un video in cui appaiono sull’orlo di un precipizio a Ibiza. Diversi utenti hanno ricordato alla coppia la morte di un ragazzo precipitato in un dirupo nel tentativo di recuperare il telefono della ragazza, avvenuta il giorno precedente.

In una ‘Storia’, Fedez ha risposto alle critiche: “Se mi sono pentito? Assolutamente no. Eravamo con una guida che aveva tutti i permessi in regola per fare quel tipo di escursione. Ci siamo affidati alla sua esperienza. Non vedo dove sia il problema”.