Chi sono i parlamentari più ricchi d’Italia in base alla dichiarazione dei redditi 2024: da Bongiorno a Piano

Ci sono due donne in testa alla classifica delle parlamentari e dei parlamentari più ricchi d’Italia. Lo certificano i numeri delle dichiarazioni dei redditi 2024 arrivate fino ad oggi agli uffici di Camera e Senato. Tra i “paperoni” mancava all’appello l’archistar Renzo Piano, che ha denunciato al Fisco poco più di 2,4 milioni di euro. Cifre comunque inferiori a quelle delle onorevoli in cima alla lista: Giulia Bongiorno e Cristina Rossello.

I parlamentari più ricchi

Secondo quanto risulta dalla ‘dichiarazione per la pubblicità della situazione patrimoniale’ di Renzo Piano, l’architetto ha perso 500mila euro rispetto all’anno scorso, quando aveva dichiarato 2 milioni e 901mila euro.

Stando al documento consegnato il 20 dicembre scorso, per il periodo d’imposta 2023 l’archistar ha guadagnato in Francia 2,039 milioni di euro e 365.700 euro in Italia per complessivi 2,405 milioni di euro. Somme che lo confermano ai vertici all’elenco delle situazioni patrimoniali in Parlamento, dove negli ultimi anni si è mantenuto sempre ai piani alti.

Fonte foto: ANSA

L’architetto genovese Renzo Piano

Gli stipendi dei leader di partito

Questa speciale classifica risulta ancora provvisoria in quanto manca ancora, ad esempio, la dichiarazione di uno dei parlamentari più ricchi come il senatore leghista Antonio Angelucci, proprietario delle cliniche del Gruppo San Raffaele ed editore dei quotidiani Libero, Il Tempo e Il Giornale.

I dati raccolti finora dagli uffici parlamentari sono però sufficienti per tracciare la situazione patrimoniale dei politici italiani.

La presidente del Consiglio e leader di Forza Italia, Giorgia Meloni, ha raddoppiato in un anno il suo reddito, da 293.531 a 459.460 euro, grazie anche ai ricavi dalle uscite dei suoi ultimi due libri “Io sono Giorgia” e “La versione di Giorgia”.

Rimane a quota 99mila euro il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, poco sopra la segretaria del Pd, Elly Schlein, che ha dichiarato lo stesso reddito del 2003, circa 98mila euro.

Tra i leader dei partiti italiani, il più ricco si conferma ancora una volta il senatore Matteo Renzi, con oltre 2,339 milioni di euro, anche se in calo rispetto agli oltre 3,2 milioni dichiarati lo scorso anno.

Due donne in cima alla classifica

La vetta della classifica dei parlamentari più facoltosi appartiene però a due donne, entrambe avvocate e del centrodestra: la senatrice della Lega Giulia Bongiorno e la deputata di Forza Italia, Cristina Rossello.

L’ex ministro della Pubblica amministrazione, in passato nota legale di Giulio Andreotti e rappresentate della difesa di Matteo Salvini nel processo Open Arms, ha dichiarato oltre 2,4 milioni di euro.

Ma in cima alla graduatoria si piazza la coordinatrice di Forza Italia a Milano, avvocata con studio nel capoluogo lombardo, a Roma e a Bruxelles, in passato legale di Silvio Berlusconi nella causa di divorzio con Veronica Lario, che ha dichiarato al Fisco poco più di 3,1 milioni di euro.