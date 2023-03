Chi sono i 30 premiati da Sergio Mattarella con l'onorificenza al merito: da Francesca Moscardo a don Panizza

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Sono trenta i cittadini benemeriti che al Quirinale hanno ricevuto dalle mani del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l’onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Si tratta di persone impegnate nel terzo settore, nella legalità, nell’imprenditoria etica e nel diritto alla salute.

Il perché delle premiazioni

Con motu proprio dello scorso 25 febbraio, il Presidente della Repubblica ha voluto premiare trenta personalità provenienti da ambiti professionali eterogenei, ma tutti accomunati dall’essere “casi significativi di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani”.

Dopo il discorso del Presidente Mattarella, la cerimonia è stata condotta dall’attrice Carolina Crescentini.

Fonte foto: ANSA Foto di gruppo al Quirinale dopo il conferimento delle onorificenze.

Il ringraziamento di Sergio Mattarella

“Grazie per aver rappresentato lo spirito di solidarietà e di altruismo dell’Italia”. Con queste parole Mattarella si è rivolto ai trenta premiati alla cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

“C’è chi si è impegnato per la salute, per stimolare la ricerca scientifica, c’è chi si è impegnato sul fronte della disabilità. C’è chi si è impegnato nella scuola e nella formazione, nell’istruzione“.

“Chi – ha continuato il Presidente – si è impegnato per i detenuti. Chi si è impegnato per la sicurezza stradale. Una quantità di impegni e iniziative per le quali vi esprimo riconoscenza”.

“Avete interpretato il senso del dovere in maniera più aperta, il senso del dovere e di umanità. Tanti hanno compiuto gesti come quelli che avete messo in atto, voi li rappresentate tutti. Abbiamo fiducia nel futuro del nostro Paese”, ha detto Mattarella.

Chi sono i 30 premiati da Sergio Mattarella con l’onorificenza al merito

Sono 13 le persone premiate con il titolo di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, 7 uomini e 6 donne.

Ufficiali dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Caterina Bellandi, 57 anni – “Per la generosità nel donare serenità ai bambini malati e alle loro famiglie accompagnandoli gratuitamente con il suo taxi ad effettuare le cure”.

Alberto Maria Antonio Bonfanti, 61 anni – “Per il costante impegno profuso nell’accompagnare i ragazzi nello studio attraverso una rete di volontari composta da insegnanti, anche in pensione, e giovani universitari”.

Ugo Bressanello, 56 anni – “Per aver modificato la sua vita professionale e non solo, creando e dedicandosi a realtà che accolgono e assistono bambini, ragazzi e mamme in situazioni di grave difficoltà”.

Luciana Delle Donne, 61 anni – “Per la sua scelta di impegnarsi nell’aiutare le donne detenute ad avere una “seconda opportunità”, attraverso un percorso formativo necessario al loro reinserimento nella società lavorativa e civile”.

Efrem Fumagalli, 61 anni, e Samantha Villa, 52 anni – “Per aver fondato un’associazione che riunisce famiglie e che offre servizi e laboratori volti a realizzare percorsi di autonomia per i ragazzi affetti da patologie dello spettro autistico”

Antonella Graziano, 54 anni – “Per il suo impegno ad assicurare alle persone e alle famiglie in difficoltà sostegno e sostentamento anche attraverso opportunità formative per i giovani”.

Matteo Marzotto, 56 anni – “Per la promozione dell’attività di ricerca scientifica sulla fibrosi cistica attraverso il finanziamento di progetti di studio e iniziative sportive”.

Maria Mastroiacovo, 54 anni – “Per il suo impegno a favore dell’inclusione sociale attraverso una corretta informazione alle famiglie con persone disabili e l’inserimento scolastico e professionale di questi ultimi”.

Andrea Occhinegro, 52 anni – “Per il suo contributo nell’organizzazione di iniziative di solidarietà per ridurre il disagio sociale grazie a una rete capillare e al coinvolgimento di figure professionali”.

Antonio Petralia, 55 anni – “Per aver realizzato un gesto di solidarietà attraverso la sua attività di imprenditore”.

Rudi Zanatta, 52 anni – “Per aver fondato una associazione che si impegna a realizzare i sogni di bambini e ragazzi affetti da patologie oncologiche gravi”.

Barbara Suzzi, 60 anni – “Per la sua attività volta ad informare e a migliorare le condizioni di vita delle persone affette da Sindrome Fibromialgica”.

Cavalieri dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Sono 15 le persone premiate con il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, 6 uomini e 9 donne.

Fabio Cervellieri, 37 anni, e Stefano Falchi, 52 anni – “Per aver aiutato una bambina del Kosovo attivando un percorso di cura in Italia garantendone la prosecuzione anche attraverso il sostegno alla famiglia”.

Immacolata Carpiniello, 49 anni – “Per il suo impegno nella valorizzazione del lavoro delle detenute all’interno del carcere offrendo loro una opportunità di riscatto per una vita diversa dopo la detenzione”.

Miriam Colombo, 21 anni – “Per l’impegno, la passione, l’entusiasmo nel sensibilizzare le persone a donare a favore della ricerca e della cura della fibrosi cistica”.

Davide Devenuto, 50 anni – “Per aver promosso iniziative di solidarietà sociale, anche attraverso la sua immagine pubblica, con progetti di aiuti economici e disponibilità di tempo a favore di persone in situazione di disagio”.

Fatima Zahra El Maliani, 22 anni – “Per la sua disponibilità a restituire il bene ricevuto attraverso il suo impegno nel doposcuola UNICEF di Torino”.

Valeria Favorito, 34 anni – “Per aver trasformato la sua dolorosa esperienza in generoso impegno a diffondere la cultura del Dono”.

Simona Fedele, 32 anni – “Per il suo determinante e coraggioso intervento in difesa di una giovanissima vittima di bullismo”.



Roberta Macrì, 34 anni – “Per l’impegno nell’affrontare la sua disabilità attraverso lo sport e partecipando ad incontri per trovare soluzioni per abbattere le barriere architettoniche nei territori comunali”.

Carlotta Mancini, 24 anni – “Per il suo impegno nel divulgare nelle scuole messaggi per garantire la sicurezza stradale”.

Mirna Bruna Mastronardi, 50 anni – “Per aver intrapreso attività di volontariato volte al sostegno dei pazienti oncologici garantendo loro il diritto alle cure necessarie”.

Francesca Moscardo, 35 anni – “Per l’entusiasmo e l’ironia con cui affronta i temi connessi alla sua disabilità offrendo consigli utili per la vita quotidiana”.

Marco Rodari, 47 anni – “Per la sua costante attività di volontariato nelle zone di guerra volta ad offrire un sorriso ai più piccoli”.

Biagio Tagliente, 39 anni – “Per il suo tempestivo e risolutivo intervento a favore di una bambina colpita da crisi respiratoria”.

Giovanni Maria Vergani, 49 anni – “Per la sua attività di Coordinatore di iniziative volte a individuare opportunità e percorsi di inclusione per le persone disabili”.

Commendatori dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Sono due le persone premiate con il titolo di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, un uomo e una donna.

Felicia Giagnotti, 73 anni – “Per aver creato una rete nazionale a favore delle persone che soffrono di patologie della salute mentale offrendo loro l’opportunità di un percorso di reinserimento nella società civile”.

Giacomo Panizza, 75 anni – “Per l’impegno, di tutta una vita, a favore dell’inclusione sociale attraverso una rete di volontariato che si occupa di individuare percorsi di recupero per persone in grave difficoltà”.