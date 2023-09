Chi sono e cosa fanno Giulio e Giovanni Napolitano, i figli dell'ex presidente Giorgio Napolitano

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

L’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, morto a 98 anni lo scorso 22 settembre, è stato circondato dall’affetto dei suoi cari fino agli ultimi istanti di vita. Accanto a lui c’è sempre stata la moglie, Clio Maria Bittoni, e i loro due figli Giovanni e Giulio Napolitano. Da sempre riservati e lontani dalla sfera pubblica, vediamo chi sono e cosa fanno i figli di Giorgio Napolitano.

Chi è Giovanni Napolitano

Giorgio Napolitano ha spostato la moglie Clio Maria Bittoni, avvocato di origini marchigiane, nel 1959. Dalla loro unione sono nati due figli, Giovanni e Giulio.

Giovanni Napolitano è il primogenito, nato nel 1961. Laureato in Economia a Roma, ha conseguito un master in Science and Technology Policy all’Università del Sussex. Ha lavorato a lungo, a partire dal 1994, nell’Antitrust, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, anche come responsabile dell’Ufficio Affari Internazionali.

Nel 2010 è entrato a far parte della divisione legislativa “Proprietà intellettuale e competizione” dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (WIPO), agenzia specializzata dell’Onu.

Giovanni Napolitano è sposato con Darlene Tymo, con cui ha avuto ha due figli: Sofia, nata nel 1997, e Simone, 1999.

Chi è Giulio Napolitano

Nato nel 1969, Giulio Napolitano è il secondogenito del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. Laureato in Giurisprudenza all’Università di Roma, ha svolto un dottorato di ricerca alla Scuola Sant’Anna di Pisa.

Fonte foto: ANSA Giovanni (a sinistra) e Giulio (a destra) alla camera ardente in Senato

Avvocato, attualmente insegna Diritto amministrativo e Diritto amministrativo comparato all’Università di Roma Tre.

In passato è stato professore all’Università della Tuscia, alla Luiss Guido Carli e all’Università di Heidelberg in Germania. Ha svolto attività di ricerca all’estero, a Francoforte, Parigi, Heidelberg e New York.

Per quanto riguarda la sfera privata, Giulio Napolitano in passato ha avuto una relazione con Marianna Madia, esponente del Partito Democratico e ministra per la Semplificazione e per la Pubblica Amministrazione nei governi Renzi e Gentiloni.

Il discorso del figlio Giulio al funerale di Stato

Giulio Napolitano è intervenuto durante il funerale di Stato laico di Giorgio Napolitano che si è celebrato martedì 26 settembre a Montecitorio.

Così ha ricordato il padre: “Non ricordo un solo giorno nella vita di mio padre che non sia stato di lavoro. Non sopportava demagogia, urlo e invettiva. Per lui la politica era una cosa seria. Ha combattuto buone battaglie e sostenuto cause sbagliate”.

Le parole della nipote Sofia

Tra i momenti della cerimonia che più hanno colpito ci sono le parole della nipote di Napolitano Sofia, in lacrime durante il ricordo del nonno.

Questo le parole della 26enne: “Nonno formidabile e attento, sempre presente nel bisogno. Ci ha insegnato a trattare chiunque con rispetto e cortesia a prescindere dalle convinzioni. Sempre presente con nipoti, veniva a prenderci a scuola. Per lui contava solo che fossimo felici, al di là dell carriera. Sarà sempre la persona che ammiriamo di più“.