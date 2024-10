Chi ha vinto le elezioni in Liguria 2024 secondo gli exit poll tra Bucci e Orlando: affluenza in netto calo

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Facciamo il punto dei risultati delle elezioni Regionali che si sono svolte domenica 27 ottobre 2024 in Sardegna. Chi ha vinto le elezioni in Liguria tra Bucci e Orlando? Oltre a seguire gli exit poll, un altro dato da tenere d’occhio è quello dell’affluenza al 45,96% (in calo rispetto al 53,42% del 2020). Seguiamo la percentuale ottenuta dai candidati governatori e la percentuale dei voti e i seggi dei singoli partiti che componevano le coalizioni.

Chi ha vinto le elezioni: percentuali Bucci e Orlando

Il primo Instant poll Swg, diffuso da La7 (ora 15:15), mostra che in Liguria è in testa il candidato Marco Bucci. Il nome di centrodestra ha una percentuale di favore tra il 46% e il 50%.

Invece per il candidato di centrosinistra, Andrea Orlando, la percentuale di preferenza è tra il 45% e il 49%. Al momento gli altri candidati sono dati tra il 4% e il 6%.

Fonte foto: ANSA In foto il candidato Marco Bucci al seggio

Rispetto al primo exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai (ora 15:05), il candidato in testa è sempre Marco Bucci con un forchetta tra il 47% e il 51%, mentre il candidato del centrosinistra, Andrea Orlando, è tra il 45,5% e il 49,5%. Il candidato Nicola Morra è dato da zero al 2%.

Affluenza in calo: meno del 50%

Un dato preoccupante, ma che è da considerare nel contesto degli eventi meteorologici che hanno interessato la Liguria, è quello dell’affluenza. I primi dati segnano un calo alla regionali in Liguria.

Secondo il portale Eligendo del ministero dell’Interno, alle 15:00 (748 su 1.785) aveva votato il 46,06% degli aventi diritto, in calo rispetto al 53,50% della precedente elezione omologa del 2020.

Mentre alle 16:40, con 1.785 sezioni su 1.785, l’affluenza è al 45,96, in calo rispetto al 2020.

Prime proiezioni: Boccia in testa

Arrivano, prima ma non ultime della giornata, le proiezioni. Secondo la prima proiezione di Swg, diffusa da La7, in Liguria:

è in testa il candidato del centrodestra Marco Bucci con il 49%

il candidato del centrosinistra, Andrea Orlando è al 47,5%

gli altri candidati sono al 3,5%

Invece secondo la prima proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, in Liguria:

è in testa il candidato del centrodestra Marco Bucci con il 49,8%

il candidato del centrosinistra, Andrea Orlando, ha il 46,5%

il candidato della sinistra Nicola Morra è dato allo 0,9%