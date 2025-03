Chi ha vinto i premi Oscar 2025: miglior film ad Anora, delusione per Demi Moore e per gli italiani

Italia a secco ai Premi Oscar 2025. Durante la 97esima cerimonia dei riconoscimenti più ambiti del cinema, a sbancare è stato il film Anora che si è aggiudicato cinque statuette, tutte ‘pesanti’, tra cui miglior film e miglior regia. Trionfi per Adrien Brody, miglior attore per The Brutalist, e per Mikey Madison, migliore attrice per Anora.

Premi Oscar 2025, chi ha vinto

Gli Oscar 2025 sono andati in scena al Dolby Theatre di Los Angeles. A presentare la serata il comico Conan O’Brien. Il film Anora di Sean Baker, sorta di Pretty Woman contemporaneo, ha fatto incetta di premi. Ben cinque le statuette portate a casa, tutte ‘pesanti’: miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura, miglior montaggio e miglior attrice.

Delusione per Demi Moore e per l’Italia

Tra i grandi delusi spicca Demi Moore (62 anni) che, alla vigilia degli Oscar, era data tra le favoritissime per la statuetta di miglior attrice per la sua interpretazione in The Substance. Il premio, a sorpresa, è invece stato assegnato alla 25enne Mikey Madison.

Delusione anche per l’Italia che è rimasta a mani vuote. Niente statuetta per Isabella Rossellini, candidata migliore attrice non protagonista per Conclave (il premio è andato a Zoe Saldana di Emilia Perez).

Niente da fare anche per Cynthia Sleiter. La set decorator italiana era nominata insieme alla scenografa Suzie Davies per il lavoro svolto su Conclave, il thriller sull’elezione pontificia con Ralph Fiennes girato tra Roma, Cinecittà e Reggia di Caserta.

Oscar 2025, tutte le candidature e i vincitori

Di seguito la lista di tutte le candidature e i premi assegnati (in neretto i vincitori).

Miglior film:

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Parte seconda

Emilia Pérez

I’m Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked

Miglior regia:

Sean Baker per Anora

Brady Corbet per The Brutalist

James Mangold per A Complete Unknown

Jacques Audiard per Emilia Pérez

Coralie Fargeat per The Substance

Miglior attore protagonista:

Adrien Brody per The Brutalist

Timothée Chalamet per A Complete Unknown

Colman Domingo per Sing Sing

Ralph Fiennes per Conclave

Sebastian Stan per The Apprentice

Attrice protagonista:

Mikey Madison per Anora

Cynthia Erivo per Wicked

Karla Sofía Gascón per Emilia Pérez

Demi Moore per The Substance

Fernanda Torres per Io sono ancora qui

Miglior attore non protagonista:

Kieran Culkin per A Real Pain

Yura Borisov per Anora

Edward Norton per A Complete Unknown

Guy Pearce per The Brutalist

Jeremy Strong per The Apprentice

Miglior attrice non protagonista:

Zoe Saldaña per Emilia Pérez

Monica Barbaro per A Complete Unknown

Ariana Grande per Wicked

Felicity Jones per The Brutalist

Isabella Rossellini per Conclave

Corto di animazione:

In the Shadow of Cypress

Beautiful Men

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!

Migliori costumi:

Wicked

A Complete Unknown

Conclave

Gladiatore II

Nosferatu

Corto live action:

I’m Not a Robot

A Lien

Anuja

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent

Trucco e acconciature:

The Substance

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

Wicked

Colonna sonora:

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

Il robot selvaggio

Sceneggiatura non originale:

Conclave

A Complete Unknown

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

Sceneggiatura originale:

Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 5

The Substance

Film d’animazione:

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Wallace & Gromit: Le piume della vendetta

Il robot selvaggio

Miglior fotografia:

The Brutalist

Dune: Parte seconda

Emilia Pérez

Maria

Nosferatu

Miglior montaggio:

Anora

Wicked

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Miglior film internazionale:

Io sono ancora qui

The Girl with the Needle

Emilia Pérez

Il seme del fico sacro

Flow

Miglior canzone originale:

El Mal da Emilia Pérez

The Journey da The Six Triple Eight

Like a Bird da Sing Sing

Mi Camino da Emilia Pérez

Never Too Late da Elton John: Never Too Late

Scenografia:

Wicked

The Brutalist

Conclave

Dune: Parte seconda

Nosferatu

Suono:

Dune: Parte seconda

A Complete Unknown

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

Effetti visivi:

Dune: Parte seconda

Alien: Romulus

Better Man

Kingdom of the Planet of the Apes

Wicked

Miglior documentario:

No Other Land

Black Box Diaries

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

Miglior corto documentario:

The Only Girl in the Orchestra

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart