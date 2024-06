Chi ha vinto e chi ha perso le Europee secondo Travaglio: il giudizio su Meloni, Schlein, Conte e Salvini

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Urne chiuse e risultati acquisiti, è tempo di bilanci sugli esiti del voto delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno. Da Meloni a Schlein, da Conte a Salvini, ecco chi ha vinto e chi ha perso la tornata elettorale secondo il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio.

Chi ha vinto le Europee secondo Travaglio: Giorgia Meloni

Ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7, Marco Travaglio ha fatto la sua analisi sul voto degli italiani alle elezioni europee. Partendo dal partito della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Fratelli d’Italia “non ha guadagnato voti, ma ne ha persi 700mila”, afferma il direttore del Fatto Quotidiano, ha però guadagnato quasi 3 punti percentuali. Un “miracolo” secondo Travaglio, “dopo aver governato quasi due anni, secondo me molto male”.

Fonte foto: ANSA

“Sicuramente è una grossa vittoria che la rafforza – spiega – anche perché lei, tra i paesi fondatori della Ue, è l’unico premier che avanza”. “Pensiamo solo a come è ridotto l’asse franco-tedesco dopo i calci che hanno preso Macron e Scholz“, aggiunge.

Chi ha vinto le Europee: il Pd di Schlein e Avs

Chi può cantar vittoria è il Partito Democratico di Elly Schlein: “Il Pd sicuramente è il partito che ha vinto di più, perché ha guadagnato in termini percentuali 5 punti rispetto al 2022 e anche rispetto alle elezioni europee del 2019″.

“Ma soprattutto – sottolinea Travaglio – ha guadagnato voti nonostante la slavina dell’astensionismo. Tutto questo è avvenuto sicuramente per merito di Elly Schlein ma anche di tutti i vecchi cacicchi che sono stati candidati e che hanno portato una marea di preferenze”.

Tra i vincitori delle Europee anche Alleanza Verdi Sinistra di Fratoianni e Bonelli, che ha candidato tra gli altri Ilaria Salis: “Avs ha vinto perché è l’altra forza politica che ha guadagnato sia in termini percentuali, sia in voti“.

Chi ha perso secondo Travaglio: Conte, Renzi e Calenda

Passando invece alle forze politiche che hanno perso, Travaglio non ha dubbi: il grande sconfitto è il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte.

“I 5 Stelle sono i più sconfitti tra gli sconfitti perché hanno perso 2 milioni di voti e 5 punti e mezzo in percentuale in due anni”, afferma il giornalista.

Tra gli sconfitti anche Matteo Renzi e Carlo Calenda: Travaglio parla di un “ectoplasma del centro, che teoricamente e numericamente assomma 7 punti” ma che invece non è riuscito a portare nessuno in Europa a causa della “collisione tra gli ego” di Renzi, Calenda e Bonino.

Salvini e Tajani

Poi il giudizio sugli altri partiti della maggioranza: la Lega di Matteo Salvini “è più o meno uguale, si è salvata da ulteriori slavine grazie all’effetto Vannacci“.

“Forza Italia ha superato le elezioni europee, ma si tratta però di una mezza illusione ottica, perché stavolta aveva dentro anche i ìcentrini’’di Lupi e di Brugnaro”.

Si tratta comunque, spiega Travaglio, di un “trionfo per un partito che era di un leader forte, ma morto, come Berlusconi e che riesce a sopravvivere a dispetto di tutte le previsioni con un leader così sbiadito come Tajani“.