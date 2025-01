Chi è Vera Schenone, l'ex sciatrice olimpica arrestata per tentato omicidio dopo gli spari contro il vicino

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

L’ex sciatrice olimpionica Vera Schenone è stata arrestata per aver sparato al vicino di casa a Moncalieri (Torino). La donna, che a soli 15 anni partecipò alle Olimpiadi del 1956 con la Nazionale di sci, riuscì a conquistare diversi titoli ai campionati italiani negli anni ’50. Dovrà rispondere dell’accusa di tentato omicidio.

Dallo sport alla cronaca nera: ex sciatrice olimpionica arrestata

Per anni il suo nome era sparito dalla scena pubblica, ma nel pomeriggio del 3 gennaio Vera Schenone è tornata al centro dell’attenzione, questa volta non per motivi sportivi.

Infatti, l’ex atleta italiana si è resa protagonista di un fatto di cronaca: ha sparato a un uomo di 52 anni.

Le Forze dell’Ordine al lavoro presso la villa dove si sono svolti i fatti

I fatti sono avvenuti a Moncalieri (Torino), in strada Cantamerla, intorno alle 14.30 del 3 gennaio.

Stando alle indagini condotte dalle Forze dell’Ordine, l’ex sciatrice della Nazionale italiana avrebbe sparato con un’arma regolarmente registrata, di proprietà del marito.

La donna sarebbe uscita di casa per raggiungere la villa del vicino, proprio accanto alla sua. Entrata nella villa aperta perché in fase di ristrutturazione, avrebbe poi esploso contro l’uomo, il 52enne Stefano Milanese, tre o quattro colpi.

Chi è Vera Schenone

L’autrice del gesto, Vera Schenone, come anticipato è un’ex atleta olimpionica. Partecipò alle Olimpiadi del 1956 a Cortina d’Ampezzo, con la Nazionale italiana di sci. All’epoca, l’ex sportiva aveva solo 15 anni: era la più giovane della Nazionale azzurra.

Alle Olimpiadi 1956 gareggiò in discesa libera, slalom e slalom gigante. Tuttavia, per quest’ultima disciplina non riuscì a concludere la gara.

Classe 1940, è nata a Sestriere, in provincia di Torino, e ha collezionato diversi titoli ai campionati italiani: due in discesa libera nel 1956 e 1957, tre nello slalom, rispettivamente nel 1956, 1957 e 1960 e uno nello slalom gigante nel 1956.

Oggi gestisce con il fratello un negozio di articoli sportivi, Schenone Sport.

I motivi del gesto

Stando alle prime indagini, tra Vera Schenone e il vicino di casa Stefano Milanese c’erano dei precedenti attriti, che potrebbero essere all’origine del gesto.

Milanese è attualmente ricoverato presso l’ospedale Le Molinette di Torino. Dopo gli spari, che lo hanno colpito all’addome e a un braccio, il vicino di casa della Schenone è stato soccorso in codice rosso.

Nonostante la gravità delle ferite, comunque, non sarebbe in pericolo di vita.

Vera Schenone, invece, dovrà rispondere di una gravissima accusa: quella di tentato omicidio.