Chi è Steven Basalari inviato in Africa da Le Iene, dal lusso alla povertà: il gesto dell'imprenditore

L’imprenditore e influencer Steven Basalari è stato portato a sua insaputa in Africa da un inviato de Le Iene, Stefano Corti, dove ha potuto sperimentare la difficile vita di chi lavora per meno di un euro al giorno. L’avventura si è poi conclusa con Basalari che ha deciso di dare il suo contributo alle popolazioni locali.

Steven Basalari in Africa con Le Iene

Nella puntata andata in onda ieri – domenica 10 novembre 2024 – de Le Iene, programma televisivo in onda in prima serata su Italia 1, è stato trasmesso un servizio con protagonisti l’inviato Stefano Corti e l’influencer Steven Basalari.

Basalari, nato nel 1992 a Telgate, in provincia di Bergamo, è stato portato dall’inviato in Africa, precisamente in Masagascar, dove ha potuto sperimentare le difficoltà della vita locale.

Steven Basalari in Africa insieme all'inviato de Le Iene Stefano Corti

Basalari, che ha testimoniato tutto il suo viaggio postando storie, video e foto sui suoi canali social, è rimasto particolarmente colpito dall’esperienza, tanto da decidere di dare il suo contributo a chi lo ha ospitato.

Chi è Steven Basalari

Steven Basalari è il figlio di Mario Basalari e Tiziana Merla. Ha lavorato come cameriere nel ristorante della madre prima di ereditare l’attività del padre, proprietario della discoteca Number One di Corte Franca, a Brescia.

Basalari inoltre, sempre nella provincia di Brescia, è titolare delle discoteche Qi Clubbing a Erbusco e Kacao a Capriano del Colle, oltre a essere titolare del ristorante “Villa Desiderio”. È però sui social che Basalari ha fatto fortuna, dove promette anche di finanziare attività e progetti commerciali che reputa meritevoli.

Nel 2023, insieme all’imprenditore e influencer Donato De Caprio, salumiere molto noto sui social, Basalari ha aperto Con Mollica o Senza, paninoteca e gastronomia con due sedi, una a Napoli e una a Milano. Steven è inoltre socio di diverse attività, dagli e-commerce al mercato immobiliare.

L’esito del viaggio in Africa

Proprio per la vita che fa, circondato dal lusso, Basalari è stato scelto da Le Iene per vivere un’esperienza in Madagascar, in una delle zone più povere del Paese, dove quello che per noi è un viaggio per scoprire, per chi ci vive è la realtà quotidiana.

Tra lavori nei campi e difficoltà nel reperire l’acqua potabile, Basalari ha avuto modo di capire la vita difficile degli abitanti del posto: “Pensate che i lavoratori dei campi, ogni 9 ore di lavoro, guadagnano circa 1 euro”, ha scritto l’influencer in un suo post.

Alla fine del viaggio Basalari, colpito dalla sua esperienza, ha reso noto di aver deciso di partecipare economicamente alla realizzazione di pozzi d’acqua in alcuni villaggi: “Non avrei potuto restare fermo a guardare quella povertà senza dare il mio contributo”.