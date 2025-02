Chi è Simonetta Stefanelli, la madre di Violante Placido per cui Nicolas Cage si prese una cotta

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

In una recente intervista, Violante Placido ha raccontato alcuni momenti chiave della sua vita e della sua carriera. Ha ripercorso, dalla passione per la musica alla sfida di affermarsi come artista, il suo cammino, spesso segnato dal confronto con il padre, Michele Placido, e con la madre, Simonetta Stefanelli. Parlando di lei è emerso un aneddoto curioso: Nicolas Cage ha confessato di aver avuto una cotta per la Stefanelli.

Non solo “figlia di”: Violante Placido si racconta

Violante Placido ha sempre cercato di costruire la propria identità artistica al di fuori dell’ombra dei genitori. Nata dall’unione tra Michele Placido e Simonetta Stefanelli, ha avuto un’adolescenza libera e indipendente. Crescendo, ha sviluppato una passione per il cinema e la musica, ma non senza difficoltà.

“Non mi sono mai sentita una vittima, sarebbe patetico. Papà era inevitabilmente assente per il suo lavoro, mamma mi ha avuto giovanissima, aveva 21 anni, veniva da un momento di successo avvenuto tempo prima con Il Padrino, era la moglie di Al Pacino che veniva uccisa”, ha raccontato.

Anche nel mondo della musica ha voluto distinguersi, scegliendo di usare il nome Viola per la sua carriera da cantante. “Violante Placido mi sembrava un nome troppo ingombrante per la musica”, ha spiegato.

Chi era Simonetta Stefanelli

Parlando della madre, Violante ha rievocato la sua carriera e la scelta di ritirarsi presto dal mondo del cinema. Simonetta Stefanelli, infatti, divenne celebre per il ruolo di Apollonia ne Il Padrino di Francis Ford Coppola, in cui interpretava la moglie di Al Pacino, tragicamente uccisa in un attentato.

Dopo quel grande successo, però, le proposte lavorative non furono all’altezza delle sue aspettative. “Si ritirò perché continuavano a offrirle commedie sexy, e dopo aver lavorato con Coppola non si accontentava facilmente,” ha spiegato Violante.

Oggi, Stefanelli vive lontano dai riflettori, immersa nella natura. Dipinge e scrive poesie, una vita decisamente distante dal mondo del cinema che aveva abbandonato con decisione.

La carriera e l’incontro con Nicolas Cage

Durante la sua carriera, Violante Placido ha avuto l’occasione di lavorare con grandi nomi del cinema internazionale. Sul set di The American ha condiviso scene con George Clooney e Nicolas Cage. Con quest’ultimo ha instaurato una complicità maggiore, scoprendo di avere in comune il fatto di essere figli d’arte.

“Una volta mi invitò nel suo camper a mangiare scrambled eggs preparate dalla sua truccatrice e parlavamo del peso dell’essere figli d’arte. Lui è il nipote di Coppola,” ha ricordato.

Proprio in quell’occasione, Cage le fece una rivelazione inaspettata: “Mi confidò di aver avuto una cotta per mia madre.”