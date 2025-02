Chi è Selma Ezzine vincitrice di Dalla strada al palco e quanti soldi ha vinto con lo show di Nek e Guaccero

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Si è conclusa l’edizione 2025 di Dalla strada al palco, il talent show Rai, condotto da Nek e Bianca Guaccero, che premia il più talentuoso degli artisti di strada d’Italia. A sbaragliare l’agguerrita concorrenza e aggiudicarsi la vittoria è stata la giovane cantante Selma Ezzine, che si è portata a casa un lauto montepremi.

Chi è Selma Ezzine

Selma Ezzine è una giovane ragazza appena ventenne, nata nel piccolo paesino di San Giorgio Del Sannio in provincia di Benevento, Campania, da genitori di origini marocchine.

La passione per la musica nasce da bambina: “Ho cominciato a cantare quando avevo 3 anni e non ho mai smesso” ha raccontato.

Anche gli studi sono stati in linea con i suoi interessi, Ezzine ha frequentato il liceo musicale.

Dopo il diploma, nonostante avesse già iniziato a esibirsi in pubblico, si è iscritta all’università, alla facoltà di Giurisprudenza.

La passione, però, non si può contenere a lungo e, dopo essersi esibita per la prima volta in strada, Selma è tornata a cantare a tempo pieno, in strada e ai matrimoni.

Vincitrice di Dalla strada al palco

Selma Ezzini è stata la concorrente a trionfare nell’ultima puntata di Dalla strada a palco, in onda venerdì 7 febbraio su Rai1.

Per l’occasione, ad accompagnare le performance dei 12 artisti in gara, volti noti del mondo dello spettacolo tra cui Katia Ricciarelli, Ron, BigMama ed Amii Stewart.

Record di ascolti per lo show di Nek e Bianca Guaccero anche grazie alla presenza di Giusy Ferreri, Fausto Leali e degli Eiffel 65.

La responsabilità di giudicare le esibizioni è stata assegnata al pubblico da casa, mentre Luca Argentero, Ema Stokholma e Massimo Lopez hanno assunto il ruolo di opinionisti.

Quanto le è valsa la vittoria

Sono stati 12 i concorrenti che, puntata dopo puntata, si sono guadagnati la finale: Antonio Nicolosi, Pierpaolo Foti, Giorgina, Denisa Cartasu, Ginevra Giuli, Manuel e Johnny, Francesco Sicilia, Domenico Vaccaro, Samuel e Stefano Rubino, Glenn Fulco, i Triple Check e Selma Ezzine.

Selma, affiancata da BigMama, si è esibita in una reinterpretazione del brano di successo Lady Marmalade.

La performance le è valsa un punteggio di 841 punti, che le hanno permesso di sbaragliare la concorrenza.

Eletta ‘artista di strada dell’anno’ la giovane cantante ha guadagnato un montepremi del valore di 10mila euro in gettoni d’oro.