Chi è Roberto Scarpinato, l'ex procuratore di Palermo eletto senatore con il Movimento 5 Stelle

Dalla tribunale al Senato. Roberto Scarpinato, ex pm di Palermo, ha deciso di entrare in politica. Il 25 settembre 2022 è stato eletto senatore con il Movimento 5 Stelle: un mese dopo, il 26 ottobre, ha tenuto il suo primo discorso in Parlamento, attaccando Giorgia Meloni sul neofascismo e sulla mafia.

Chi è Roberto Scarpinato

Roberto Maria Ferdinando Scarpinato è nato a Caltanissetta il 14 gennaio 1952.

Dopo aver iniziato la carriera in magistratura nel 1978, ha prestato servizio presso la Procura di Palermo nel 1989, entrando nel pool antimafia collaborando con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. In seguito alla strage di via D’Amelio, il 19 luglio 1992, è stato promotore della rivolta di otto sostituti procuratori contro il procuratore capo Pietro Giammanco, al quale ha addebitato la responsabilità di avere progressivamente isolato Giovanni Falcone, inducendolo ad andare via dalla Procura di Palermo.

Nel 2005 ha assunto la direzione del Dipartimento mafia-economia, creando un gruppo di magistrati e investigatori specializzati per smantellare patrimoni illegali, sequestrando – tra il 2008 e il 2010 – beni per un valore di circa 3,5 miliardi di euro.

Nel giugno 2010 è stato nominato Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Caltanissetta, gestendo il complesso procedimento per la revisione delle sentenze di condanna emesse nei processi Borsellino dopo le rivelazioni di Gaspare Spatuzza.

Il 7 febbraio 2013 è stato nominato, dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, nuovo Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Palermo.

Fonte foto: ANSA Roberto Scarpinato durante alla chiusura della campagna elettorale del M5S a piazza Santissimi Apostoli a Roma, il 23 settembre 2022

I processi

Fra i principali processi a cui ha preso parte:

omicidio di Piersanti Mattarella, allora presidente della Regione siciliana e fratello dell’attuale Capo dello Stato;

allora presidente della Regione siciliana e fratello dell’attuale Capo dello Stato; omicidio di Salvo Lima, europarlamentare;

europarlamentare; omicidio di Pio La Torre, segretario regionale del Pci;

segretario regionale del Pci; omicidio di Michele Reina, segretario provinciale della Democrazia Cristiana;

segretario provinciale della Democrazia Cristiana; omicidio di Carlo Alberto Dalla Chiesa , prefetto di Palermo;

, prefetto di Palermo; processo a carico del senatore Giulio Andreotti per il reato di associazione di tipo mafioso;

per il reato di associazione di tipo mafioso; processo a carico di Bruno Contrada, numero tre dei servizi segreti.

Ha poi condotto indagini sui rapporti tra la mafia e la massoneria deviata, sulla Trattativa tra lo Stato e Cosa Nostra nel periodo delle stragi, e sui rapporti tra mafia ed economia.

La carriera politica e l’elezione al Senato

In occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022, Scarpinato è stato candidato con il Movimento 5 Stelle per il Senato come capolista nel collegio plurinominale delle circoscrizioni di Sicilia e Calabria, venendo eletto in quest’ultima.

Il suo mandato è iniziato il 13 ottobre. Il 26 ottobre, in Aula, ha criticato la premier Giorgia Meloni, scatenando la replica di Giulia Bongiorno.