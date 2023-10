Chi è Robert Card, killer della strage nel Maine con 18 morti: l'ex militare che "sentiva le voci" è in fuga

Giornalista professionista. Da sempre appassionato di tecnologia e cultura digitale, mi occupo soprattutto di innovazione, Big Tech e ambiente. Dopo laurea e master ho lavorato in alcune redazioni e ho scritto per varie testate tra cui Linkiesta, il Foglio, Wired e Domani.

Sono centinaia i poliziotti sulle tracce di Robert Card, l’ex militare responsabile della strage di Lewiston, nel Maine, in cui sono morte 18 persone nel corso di un assedio durato tre ore. L’uomo di 40 anni, ancora in fuga, è un “abile tiratore scelto” secondo un ex collega dell’esercito. Aveva il grado di sergente e dal giorno dell’arruolamento nel 2002 non era mai stato mandato in combattimento.

Il disagio mentale di Card: “Sentiva le voci”

Stando a una nota diffusa dalla polizia sull’identità del killer, Card avrebbe ricevuto un addestramento come istruttore di armi da fuoco nella base di Saco, nel Maine.

Nel suo fascicolo sono registrate anche le avvisaglie del disagio mentale che lo ha portato al ricovero in una struttura specializzata la scorsa estate. Card “sentiva le voci”. Aveva anche mostrato altri comportamenti anomali, per esempio minacciando di colpire la sua unità militare, secondo i registri del Maine Information & Analysis Center.

Fonte foto: ANSA Forze dell’ordine pesantemente armate si riuniscono vicino alla casa di Robert Card a Bowdoin, nel Maine

Il compagno nell’esercito: “Persona razionale e comprensiva”

Card “era un ragazzo molto simpatico, molto tranquillo. Non ha mai abusato della sua autorità o è stato cattivo o scortese con gli altri soldati”, ha spiegato alla Cnn Clifford Steeves, che serviva nell’esercito insieme all’uomo nei primi anni 2000.

Steeves ha spiegato di non aver mai assistito ad alcun comportamento preoccupante dell’attuale ricercato. Ha anche detto che i due hanno servito insieme in tutto il paese in diversi momenti, tra cui Wisconsin, Georgia e New York.

Card si sarebbe sempre distinto per essere una “persona razionale e comprensiva” che “guidava attraverso il rispetto piuttosto che la paura”.

Non ha mai preso parte a un combattimento ma è stato addestrato alle armi da fuoco e all’orientamento: “Quindi è una persona che sarebbe molto a suo agio nei boschi. È un abile tiratore, era uno dei migliori tiratori della sua unità”.

“Mai avuto problemi con nessuno”

Un altro ex riservista dell’esercito che ha prestato servizio con Card lo ha definito un “bravo ragazzo” che “non ha mai avuto problemi con nessuno“.

L’ex compagno d’armi non ricorda che Card abbia mai mostrato alcun tipo di comportamento violento. Nel Maine non sono necessari né controlli per l’acquisto di armi né permessi e non è in vigore alcune legge red flag, quelle che consentono a un giudice di rimuovere l’accesso a pistole e fucili per chi è ritenuto pericoloso per sé stesso e per gli altri.

L’ex fidanzata e la laurea all’Università del Maine

Al momento, il timore delle autorità è che il killer sia in possesso di una radio della polizia. Ciò gli consentirebbe di conoscere in anticipo gli spostamenti degli agenti che lo stanno cercando. Un mix che preoccupa la autorità. “È pericoloso“, ha ribadito a più riprese la polizia.

Secondo Abc Card potrebbe essere andato a nascondersi a casa dell’ex fidanzata, con cui aveva rotto da poco.

Secondo quanto ha riportato NBC News, Card avrebbe studiato ingegneria all’Università del Maine dal 2001 al 2004 ma – ha specificato un portavoce dell’università – non è chiaro se si sia laureato.