Chi è Rania Zeriri, da star a clochard a Mercogliano: perché ha mollato tutto in Olanda per arrivare in Italia

Da star della musica a clochard a Mercogliano. È la storia di Rania Zeriri, 39enne olandese diventata famosa in Germania per aver partecipato a un talent show. Da qualche giorno i cittadini di Mercogliano si stanno interessando al caso della giovane, diventata una senzatetto. L’ultimo aggiornamento è arrivato da Vittorio D’Alessio, sindaco di Mercogliano, che ha fatto sapere che Rania Zeriri è stata aiutata da una psicologa e si trova in una comunità.

L’aiuto delle autorità a Rania Zeriri

Poco prima lo stesso sindaco di Mercogliano, che aveva postato una foto della cantante in strada, aveva detto di essere in contatto con l’ambasciata olandese per cercare di aiutare Rania Zeriri. Ad attivarsi per primo per aiutare la cantante è stato Enzo Costanza, un cittadino di Avellino.

Il sindaco di Mercogliano ha attivato i servizi sociali del comune per fornire supporto a Rania Zeriri.

La cantante olandese Rania Zeriri

L’arrivo in Italia dopo la morte della madre

Non è chiaro come la cantante olandese sia arrivata in provincia di Avellino, dove da qualche tempo vive per strada. Sul suo profilo Facebook Enzo Costanza, che ha parlato con Rania Zeriri, ha detto che la cantante, in stato confusionale, dice di “parlare con Dio”.

A quanto pare la donna ha avuto un crollo dopo la morte della madre. In seguito al lutto ha lasciato i Paesi Bassi per arrivare, non si sa per quale motivo, in Irpinia. Nella zona si è creata una piccola rete di solidarietà per cercare di aiutare la donna e sono stati contattati anche i suoi amici in Olanda.

Tra le persone che si stanno spendendo per aiutare Rania Zeriri c’è anche il parlamentare campano Francesco Emilio Borelli. Quest’ultimo ha fatto sapere di essersi messo a disposizione per fare da tramite con l’ambasciata olandese.

Chi è la cantante Rania Zeriri

Rania Zeriri, cantante olandese nata il 6 gennaio 1986 a Enschede, ha studiato spagnolo in Spagna e lavorato nell’animazione turistica, cantando negli alberghi.

È diventata nota partecipando in Germania alla quinta edizione di “Deutschland sucht den Superstar” (DSDS), classificandosi quinta. La carriera musicale di Rania è iniziata con il singolo “Crying Undercover” nel 2008.

Durante il talent tedesco ha affrontato alcune controversie, inclusa un’accusa di droga, che Rania ha sempre respinto con forza.