Chi è Paolo Fuoco il rugbista che sventa le rapine. Tre ladri placcati in pochi mesi tra Parma e Salerno

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Un giovane rugbista ha sventato una rapina a Salerno: Paolo Fuoco ha inseguito il malfattore e, con un placcaggio, ne ha interrotto la fuga. Il 24enne, sportivo professionista, aveva già fermato dei ladri in passato: lo scorso agosto aveva infatti inseguito e fermato due malviventi in fuga, per consegnarli poi ai carabinieri.

Rugbista ferma un ladro a Salerno: la ricostruzione della vicenda

Il nome di Paolo Fuoco è finito sulle cronache per quanto accaduto il 21 febbraio a Salerno. Il rugbista, che attualmente vive in Australia per motivi di lavoro, si trovava in città per una vacanza.

Secondo quanto riportato da Il Corriere, Fuoco si trovava in un supermercato quando ha notato un uomo intento a rubare. Le commesse avevano tentato di fermarlo, ma l’uomo era riuscito a fuggire.

Fonte foto: © 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà

Lo sportivo ha bloccato un tentativo di rapina a Salerno

Il rugbista ha quindi deciso di intervenire inseguendo il fuggitivo. Lo ha raggiunto rapidamente, placcandolo e bloccandolo a terra.

Chi è Paolo Fuoco

Il giovane sportivo, noto per aver già fermato altri ladri in passato, non ha ancora compiuto 24 anni. Paolo Fuoco, rugbista di professione, è nato in Bulgaria, ma è figlio di italiani.

Fuoco ha passato la sua giovinezza a Montoro, ma ha iniziato la carriera sportiva a Salerno. Attualmente, come detto, vive in Australia, dove gioca da professionista.

Dopo aver iniziato la carriera come calciatore, nel 2012 è entrato a far parte del Salerno Rugby.

Successivamente si è spostato a Benevento, per poi passare a squadre dell’Emilia Romagna. In seguito è passato a Parma, per poi iniziare la sua avventura con l’Eastwood Rugby in Australia.

Il precedente caso

La tentata rapina del 21 febbraio a Salerno non è un caso isolato: Paolo Fuoco, in passato, aveva già fermato dei ladri.

Lo scorso agosto, infatti, il rugbista si trovava a Parma, dove all’epoca viveva per motivi professionali.

Era al centro commerciale La Galleria quando due ladri hanno tentato la fuga con della merce rubata.

A bordo del suo monopattino e, in seguito, a piedi, ha inseguito i ladri e li ha bloccati, consegnandoli poi ai carabinieri.