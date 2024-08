Chi è nonna Silvi, l'influencer 83enne che in Qatar ha cucinato per l'emiro: la storia e il messaggio a Meloni

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Da Castelfiorentino è andata in Qatar, per cucinare per l’emiro e la famiglia Al-Thani. All’età di 83 anni nonna Silvi, al secolo Silvana Bini, è una delle food influencer italiane più popolari e seguite sui social, con 3,3 milioni di follower su Instagram e 1,6 su TikTok. Una popolarità giunta quasi per caso, ma che le è valso l’invito della famiglia reale del Qatar.

Nonna Silvi in Qatar a cucinare per l’emiro

Tornata da poco dal Qatar, dove ha cucinato per la famiglia dell’emiro Al-Thani, nonna Silvi ha raccontato questa sua esperienza in una intervista al Corriere della Sera.

“Viaggio in prima classe, tutto pagato, che bellezza. E dire che ero un po’ timorosa – racconta – manco sapevo come salutarli quelli lì, sa, l’emiro, la moglie: la mano? un inchino? Una riverenza? E poi mica ci rinuncio a questo (e si tocca il tau francescano al collo)”.

“Avevo tutti i cuochi che obbedivano ai miei ordini, gli ho fatto fare il ragù toscano, le fettuccine, le lasagne, l’agnello in umido”.

Il messaggio a Meloni

Alla domanda su cosa avrebbe cucinato al G7, se fosse stata invitata come cuoca, nonna Silvi risponde così: “Lì avrei fatto una minestra di pane con tanti fagioli, così sarebbero corsi tutti in bagno”.

Non a Giorgia Meloni però: “per lei una bella pasta al sugo alla toscana, di quelle squisite. Tutte le donne dovrebbero essere come lei, mi piace al cento per cento“.

Chi è nonna Silvi

Padre tipografo, madre impagliatrice, Silvana Bini è nata a Montespertoli, vicino a Firenze, nel 1941.

Nonna Silvi racconta l’infanzia difficile, di aver lavorato fin da giovane: “La fame la conosco, eccome. E anche quando le cose andavano meno peggio campavamo di solo pane”.

Quindi il matrimonio con un pollaiolo, con cui ha gestito un’attività per vent’anni. Poi a inizio anni Ottanta il marito decide di abbandonare il lavoro, e lei di lasciare lui, chiedendo il divorzio.

“Ci voleva coraggio nell’Ottanta a divorziare, ma quando è troppo è troppo”, racconta.

“Allora le donne non avevano diritti, oggi fanno bene a pigliarseli. Che poi è evidente che noi si fa più degli uomini: il lavoro, più la casa e la famiglia”.

Bini ha fondato un ricamificio e ha continuato a sostenere la sua famiglia, da sola. A 83 anni continua a lavorare nel forno del figlio e dei nipoti a Castelfiorentino (Firenze).

Influencer a 83 anni, la popolarità sui social

La popolarità di nonna Silvi sui social è esplosa quasi per caso, da un video pubblicato dal nipote in cui lei lo sgridava per un tatuaggio.

Il video ha avuto un successo inaspettato, hanno quindi iniziato a fare dei video di cucina che hanno ben presto fatto il giro del mondo.

Nonna Silvi come una Chiara Ferragni in età: “Quella è più furba di me che si fa pagare bene! Ma è senza vergogna: fare quello che hanno fatto, tutta quella cosa sulla beneficienza”.

“E poi – aggiunge – mostrare tutta quella ricchezza, gli armadi pieni, le scarpe…Una coscienza non ce l’hanno”.

Sulle ragioni del suo successo sui social dice: “Che ne so. Forse è che propongo ricette facili da riprodurre, poi mi dicono che l’hanno fatta a casa ed è venuta uguale. E poi sono schietta, pane al pane”.