Chi è Maxima, regina d'Olanda: dall'incontro casuale col principe Guglielmo allo scandalo a corte per il padre

Una giovinezza in Argentina da astro nascente della finanza, che ha attraversato l’oceano per diventare sovrana nonostante le colpe del padre. È la storia di Màxima Zorreguieta, la regina consorte d’Olanda protagonista della mini serie Tv in onda sulla Rai, grande successo nei Paesi Bassi. La moglie di re Guglielmo Alessandro, figlio della regina Beatrice che ha abdicato a suo favore nel 2013 dopo 33 anni di regno, è diventata tra le regnante più amate dal suo popolo d’adozione, ma il suo matrimonio reale ha dovuto superare degli ostacoli diventati un vero e proprio affare di Stato.

La vita di Màxima

Nata il 17 maggio 1971 a Buenos Aires, è la primogenita dell’ex ministro Jorge Horracio Zorreguieta e Maria del Carmen Cerruti, dal cui matrimonio sono nati oltre altri tre figli.

Cresciuta in Argentina, Màxima si è laureata in economia all’Universitad Catolica nel 1995, mentre si faceva le ossa nel reparto vendite della Boston Securities SA, prima di trasferirsi a New York, dove ha vissuto fino al 2000, lavorando prima per le società Hsbc e Dresdner Kleinwort Benson e poi per Deutsche Bank.

Fonte foto: IPA

La regina d’Olanda, Màxima Zorreguieta, in una delle sue ultime apparizioni in pubblico

Nel 1999 l’incontro casuale a Siviglia con l’allora principe dei Paesi Bassi Guglielmo Alessandro, con il quale avrebbe annunciato il fidanzamento nel 2001.

L’eredità del padre

L’erede al trono e la futura regina dei Paesi Bassi hanno celebrato il loro matrimonio reale l’1 febbraio 2002 alla Nieuwe Kerk di Amsterdam, ma la loro unione è dovuta passare prima dal voto del Parlamento olandese, per via del pesante passato portato in eredità dal cognome di Màxima.

Jorge Horacio Zorreguieta, infatti, era stato ministro dell’Agricoltura durante il regime del generale Jorge Rafael Videla ed era stato tra i protagonisti della stagione della dittatura dei colonnelli in Argentina.

Responsabilità sulle quali il parlamento olandese si è dovuto pronunciare prima di accogliere nella famiglia reale la figlia, scagionata dalle colpe del padre in quanto all’epoca frequentava la scuola elementare.

La serie Tv

Presentata al Cannes International Series Festival, la serie Tv in due parti è stata descritta come “l’incontro tra la commedia romantica e la storia è una proposta davvero rara nel mondo delle serie, e la storia reale ancora di più!”.

Nella miniserie di Saskia Diesing, Joosje Du e Ivan Lopez Nunez, Máxima Zorreguieta è interpretata dall’attrice argentina Delfina Chaves, al fianco di Martijn Lakemeier nel ruolo di Guglielmo Alessandro dei Paesi Bassi, Sebastian Koch nel ruolo di Claus van Amsberg , Elsie De Brauw nei panni della regina Beatrice e di Daniel Freire nel ruolo di Jorge Zorreguieta.