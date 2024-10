Chi è Marco Ballarini, il sindaco di Corbetta che ha fatto scappare Morata e tra i più seguiti sui social

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Chi pensa che Marco Ballarini, sindaco di Corbetta, sia divenuto improvvisamente celebre “grazie” alla gaffe che ha fatto arrabbiare il calciatore Alvaro Morata si sbaglia di grosso. Il primo cittadino è infatti una vera star social, risultando come il politico più attivo su Internet cedendo il passo (parzialmente) soltanto a personalità del calibro di Giorgia Meloni e Matteo Salvini.

L’amore per i social del sindaco Marco Ballarini

Nato nel 1975, Marco Ballarini è oggi il sindaco di Corbetta, comune da circa 20mila abitanti nel milanese, dopo più di 20 anni di militanza fra le file del centrodestra.

A soli 21 anni fu eletto consigliere comunale con Forza Italia, nel 1997, per poi ricoprire il ruolo di Assessore ai servizi Sociali, Sviluppo Sociale e Tempo Libero nel 2011.

Pur non cambiando area politica, Ballarini si è infine slegato da appartenenze partitiche, diventando sindaco nel 2016, confermato nel 2021 con quasi il 61% delle preferenze.

Il successo social del sindaco che ha fatto arrabbiare Morata

Ballarini si auto-afferma come il “sindaco più seguito d’Italia” ed è difficile dargli torto: molto del suo successo, infatti, è dovuto all’intensa attività sui social, tutto corroborato dalle speciali classifiche di “engagement” dei politici sui social media, stilate da Sensemakers per Primaonline.

In base a queste classifiche, per le interazioni Ballarini è a ridosso di Salvini e della Meloni, ma quando si parla di visualizzazioni, riesce addirittura a essere superiore e non di poco.

Il sindaco di Corbetta raggiunge infatti qualcosa come 24 milioni di views, quando Matteo Salvini si ferma a 10 milioni e Giorgia Meloni a 9,2. A distanze siderali altri leader politici come Giuseppe Conte (797mila interazioni e 339mila visualizzazioni) o Elly Schlein (314mila interazioni e 37mila visualizzazioni).

I post di Ballarini su Facebook, Instagram e TikTok

Ballarini adotta una strategia social mirata, con Facebook e Instagram dedicati a comunicazioni istituzionali, mentre su TikTok il suo approccio cambia drasticamente.

Qui il sindaco raggiunge oltre 750mila follower grazie a contenuti giovanili e ironici, ricchi di slang, meme e riferimenti a videogame. Il suo tono rap e l’uso di espressioni come “Bro” e “Ziopera” mirano a coinvolgere i giovani, visti come elettori futuri. Nonostante qualche critica, molti follower apprezzano questo tentativo di avvicinarsi al loro linguaggio.

La querelle fra il sindaco Ballarini e Alvaro Morata

Così, anche dopo aver irritato Alvaro Morata con un annuncio social, diversi utenti difendono Ballarini, considerandolo un sindaco vicino alla loro generazione.

Il calciatore veva inizialmente deciso di stabilirsi a Corbetta, ma poi ha cambiato repentinamente idea a causa dell’annuncio del sindaco Ballarini, che non ha esitato a “spifferare” l’arrivo del celebre calciatore.

Un gesto che ha fatto infuriare Morata, che ha interpretato l’azione come una seria violazione della sua riservatezza, spingendolo così scegliere di trasferirsi in un’altra cittadina.