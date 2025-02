Chi è Luigi Sbarra, perché ha lasciato la Cisl e chi è la sostituta Daniela Fumarola

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Dopo aver guidato la Cisl per anni, Luigi Sbarra lascia il sindacato rispettando il limite di età di 65 anni e invocando il rinnovamento generazionale come principio fondamentale. Originario della Locride, Sbarra ha costruito una lunga carriera sindacale, diventando una figura centrale del panorama lavorativo italiano. A sostituirlo sarà Daniela Fumarola, sindacalista di lungo corso.

Luigi Sbarra: battaglie sindacali e visioni riformiste

Luigi Sbarra, nato nel 1958 a Pazzano in provincia di Reggio Calabria, ha iniziato a lavorare giovanissimo per sostenere la famiglia. Dopo il diploma e la formazione presso la scuola quadri della Cisl a Taranto, ha intrapreso una carriera sindacale ispirata da grandi figure come Franco Marini. Nel 2021 è diventato segretario generale della Cisl, assumendo un ruolo cruciale nei momenti di dialogo e confronto con i governi Draghi e Meloni.

Durante il suo mandato, Sbarra ha promosso una legge di iniziativa popolare ribattezzata “legge Sbarra”, volta a garantire la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese. Questa proposta rappresenta per lui l’essenza di un sindacato riformista che punta a migliorare salari, sicurezza e produttività senza rinunciare al dialogo sociale.

Alla domanda sul motivo per cui ha deciso di rispettare il limite di età e lasciare l’incarico, Sbarra ha risposto così al Corriere della Sera: “Rispettare le regole è un dovere, soprattutto per chi ricopre ruoli di responsabilità. Credo nel rinnovamento e sono certo che Daniela Fumarola sia la persona giusta per guidare la Cisl nel futuro”.

Chi è Daniela Fumarola

Daniela Fumarola, classe 1966, originaria di Taranto, ha alle spalle oltre 35 anni di esperienza sindacale. La sua carriera è iniziata nel 1987 nella Federazione degli operai agricoli della Cisl (Fisba). Ha ricoperto diversi ruoli di responsabilità a livello territoriale e nazionale, fino a diventare Segretario generale aggiunto nel 2023.

Laureata in Scienze Sociologiche alla Cattolica di Milano, Fumarola si è distinta per il suo impegno nelle politiche di parità di genere, tesseramento e proselitismo, nonché nel coordinamento delle associazioni promosse dal sindacato.

Durante la sua carriera, ha sempre avuto un approccio pratico e concreto, qualità che secondo Sbarra le permetteranno di affrontare con successo le sfide future della Cisl: “Daniela è determinata e preparata. Non ha bisogno di consigli”.

I prossimi obiettivi della Cisl

Fumarola eredita una Cisl in buona salute, con 172 mila nuovi iscritti tra i lavoratori attivi negli ultimi quattro anni e una crescente presenza di giovani sotto i 35 anni. Tra le sfide che dovrà affrontare, spiccano l’attuazione della legge sulla partecipazione dei lavoratori, la riforma del sistema pensionistico e il dialogo con il governo per alzare i salari e migliorare la qualità del lavoro.

Luigi Sbarra continuerà a offrire il suo contributo da esterno, senza escludere futuri impegni nel sociale: “Ovunque sarà, resterò sempre un sindacalista al servizio delle persone più deboli”.