Chi è Leonardo Bertulazzi, ex Brigate Rosse arrestato in Argentina dopo 40 anni di latitanza: sequestrò Costa

Nella giornata di giovedì 29 agosto Leonardo Bertulazzi è stato arrestato a Buenos Aires, in Argentina. L’ex membro delle Brigate Rosse, la cui latitanza in Sudamerica è durata oltre 40 anni, è stato condannato per sequestro di persona, associazione sovversiva e banda armata e, rientrato in Italia, dovrà scontare una pena di 27 anni di reclusione. Ecco la sua storia.

Chi è Leonardo Bertulazzi, ex Brigate Rosse

75 anni, ex componente della colonna genovese coinvolta nel sequestro Costa del 1977, il nome di battaglia di Bertulazzi era “Stefano”.

Nel 1980 era fuggito dall’Italia, stabilendosi prima in El Salvador e successivamente in Argentina. Qui aveva vissuto da uomo libero nonostante fosse ricercato dalla giustizia italiana.

Fonte foto: ANSA Un fermo immagine del TG1 dell’arresto di Leonardo Bertulazzi a Buenos Aires, nel 2002

Come ricorda Repubblica, l’uomo era già stato arrestato nel 2002, sempre a Buenos Aires, al termine di un’indagine della direzione centrale della polizia di Prevenzione in collaborazione con la Digos di Genova e l’Interpol.

Solo 8 mesi dopo, tuttavia, era stato rilasciato in quanto i processi in Italia si erano svolti senza l’imputato latitante, cosa che secondo le autorità argentine ne impediva l’estradizione. Nel 2004 al 75enne era stata concessa anche la protezione internazionale.

Il sequestro Costa

Il nome di Bertolazzi è legato soprattutto a un particolare episodio di cronaca degli anni di piombo: il sequestro di Pietro Costa, ingegnere genovese rapito nel 1977 e tenuto in ostaggio dalle Brigate Rosse allo scopo di ottenere denaro per autofinanziamento.

Il rapimento avvenne nel quartiere di Spianata Castelletto, nella capitale ligure, nell’orario di rientro a casa dell’imprenditore. Fu opera di 6 brigatisti, che lo caricarono su una Fiat 132 bianca.

L’uomo rimase prigioniero in una casa in via Pomposa per 81 giorni, fino a quando non venne pagato il riscatto di un miliardo e mezzo di lire. Grazie alla somma di denaro, le Br poterono acquistare l’appartamento di via Montalcini a Roma, diventato successivamente la prigione di Aldo Moro.

L’arresto di Leonardo Bertulazzi

Bertulazzi è stato nuovamente arrestato a Buenos Aires nel pomeriggio di giovedì 29 agosto.

Il fermo è avvenuto in seguito alla revoca da parte delle autorità competenti dello status di rifugiato e a fronte di una reiterazione della richiesta di estradizione.

“Giorgia Meloni esprime profondo apprezzamento alle Autorità argentine per aver eseguito l’arresto – ha fatto sapere Palazzo Chigi attraverso una nota – L’arresto del latitante membro delle Brigate Rosse è stato reso possibile da un’intensa e proficua collaborazione tra le Autorità giudiziarie italiane, argentine e Interpol”.