Chi è Laura Loomer, l'influencer complottista vicina a Trump che ha inventato la fake news su migranti e gatti

C’è una influencer complottista dietro la fake news sui migranti che mangiano i gatti diffusa da Donald Trump durante il dibattito tv con Kamala Harris e diventata virale online. Si chiama Laura Loomer ed è una presenza sempre più assidua nella cerchia ristretta dell’ex presidente. Non molto nota agli americani stessi, è malvista da buona parte dei repubblicani e dello staff trumpiano.

Chi è Laura Loomer, l’influencer vicina a Trump

Trentunenne originaria dell’Arizona, Laura Loomer è una influencer e attivista dell’estrema destra americana. E da tempo segue Donald Trump nella campagna elettorale per le prossime presidenziali.

È stata vista nell’aereo usato dal miliardario per andare a Philadelphia e partecipare al duello tv con Kamala Harris, al fianco di Trump durante la commemorazione a New York dell’attacco alle Torri Gemelle e in tante altre occasioni.

Loomer, che vive in Florida, è da tempo ospite degli eventi di Trump a Mar-a-Lago e col passare dei mesi è diventata una presenza costante nell’entourage dell’ex presidente.

Il legame con Donald Trump

I media statunitensi la descrivono come una dei consiglieri più ascoltati da Donald Trump, almeno nell’ultimo anno, anche se non fa parte ufficialmente dello staff della campagna elettorale.

Sui social girano voci che tra i due ci sia molto di più di una semplice amicizia.

Donald Trump l’aveva sostenuta nei suoi tentativi di ottenere un seggio in Congresso, tutti falliti. Nei mesi scorsi aveva tentato di farla assumere nella sua campagna, ma aveva poi rinunciato a causa del forte pressing del suo staff contro tale decisione.

Le uscite complottiste di Laura Loomer

È stata Laura Loomer, un giorno prima del dibattito tv tra Trump e Harris, a postare online la bufala dei gatti e dei cani rapiti e mangiati dai migranti di Haiti a Springfield, in Ohio.

L’ex presidente l’ha poi ripresa nel faccia a faccia con la candidata democratica: la bufala è diventata subito virale sui social, tra prese in giro e meme ironici.

Non si tratta di una uscita isolata: Loomer, che si definisce una giornalista d’inchiesta, è nota per diffondere fake news e teorie complottiste.

Ad esempio ha definito una “macchinazione interna” gli attentati dell’11 settembre e una “messa in scena” diverse stragi nelle scuole americane, come quelle di Parkland e Santa Fe.

Più recentemente, ha insinuato che Joe Biden fosse dietro al tentato assassinio di Trump.