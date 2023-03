Chi è la pornostar Stormy Daniels e perché minaccia Donald Trump: cosa rischia l'ex presidente Usa

"Da sempre appassionata di comunicazione, ha studiato tra Palermo, Bologna e Torino. Ha un master in giornalismo e ha collaborato con La Stampa, Il manifesto e altri. Scrive di temi sociali, diritti, marginalità.

Stormy Daniels potrebbe essere la donna che farà incriminare il primo presidente della storia americana. La vicenda è quella della presunta relazione tra Donald Trump e la pornostar, che sarebbe stata pagata dall’ex presidente con 130 mila dollari in cambio del silenzio con la stampa. Trump ha annunciato che il suo arresto avverrà martedì 21 marzo, incitando i suoi sostenitori a protestare. Ma chi è Daniels e quali accuse pendono adesso sull’ex capo della Casa Bianca?

Chi è Stormy Daniels

Nome d’arte di Stephanie Clifford, Stormy Daniels lavora come pornostar.

Fonte foto: ANSA Stephanie Clifford mentre firma un autografo durante un festival dedicato all’intrattenimento per adulti a Berlino nel 2018

Nata a Baton Rouge, in Louisiana, Clifford è cresciuta in una casa di campagna. L’infanzia, come ha raccontato nel libro ‘Full Disclosure’, è stata segnata da povertà e abusi fin dai 9 anni.

Dopo aver lavorato come spogliarellista al liceo, ha iniziato a muovere i primi passi come sex worker nell’industria del porno, ricevendo premi come regista, scrittrice e star.

L’incontro con Trump

L’incontro con Donald Trump è arrivato solo 2006, quando il futuro presidente era da poco convolato a nozze con Melania e diventato padre del figlio Barron.

Allora Trump, allora sessantenne, era già un personaggio di spicco del settore immobiliare e aveva fatto il suo debutto sul piccolo schermo con la partecipazione a The Apprentice.

I due avrebbero iniziato a incontrarsi ripetutamente, ma non è chiaro in che tipo di rapporti. Trump avrebbe anche promesso alla giovane di farla apparire su ‘The Apprentice’. I rapporti si sarebbero interrotti dopo pochi mesi e per volontà della donna.

Dieci anni dopo, nel 2016, in occasione della candidatura di Trump la pornostar cercò di vendere la storia della sua relazione con il papabile presidente ai media e ai tabloid, inizialmente senza alcun successo.

Quando l’interesse verso la vicenda iniziò ad aumentare, l’ex legale e fixer di Trump, Michael Cohen, propose a Stormy Daniels 130.000 dollari in cambio del suo silenzio. Un accordo per cui Trump rischia ora l’incriminazione.

L’inchiesta contro Trump

L’inchiesta arriva dal procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg, che ha iniziato a indagare sul caso dei pagamenti illeciti verso Stormy Daniels, effettuati alla vigilia della campagna elettorale del 2016.

L’ex presidente lo aveva allora accusato “infrangere la legge” utilizzando la testimonianza della donna “per perseguitare, perseguire e incriminare incredibilmente un ex presidente, e ora un candidato presidenziale prominente”.

A queste accuse, però, se ne aggiungono di altre. La procura di Atlanta, in Georgia, sta valutando anche di contestare a Donald Trump i reati di estorsione e cospirazione nell’inchiesta sul suo tentativo di ribaltare l’esito delle elezioni presidenziali del 2020 nello Stato del Sud.

Gli investigatori avrebbero raccolto un grande volume di prove, fra cui registrazioni di telefonate, email, sms, documenti e 75 testimonianze.

La Polizia di New York nel frattempo è in stato di massima allerta nel caso di possibile incriminazione.

Nei giorni scorsi Donald Trump aveva infatti lanciato un appello ai suoi sostenitori per “riprendersi il Paese”, un messaggio che richiama alla memoria l’assalto a Capitol Hill.

Cosa rischia l’ex presidente

Se Trump venisse incriminato, sarebbe la prima volta nella storia per un ex presidente.

Ciò non gli impedirebbe però, sulla base della costituzione statunitense, di concorrere per la presidenza nel 2024, cosa che Trump ha già dichiarato di essere intenzionato a fare.

Probabilmente, secondo esperti, se incriminato verrebbe rilasciato su cauzione e potrebbe essergli concesso di tornare a casa.