Chi è l'ex marito di Maria Rosaria Boccia, il divorzio dopo un solo anno di matrimonio: lui ha fatto causa

Il caso Boccia-Sangiuliano ha raggiunto l’apice con le dimissioni del ministro della Cultura arrivate nel pomeriggio di venerdì 6 settembre, ma l’onda lunga prosegue con le inchieste che arriveranno su più livelli, i retroscena e le rivelazioni dell’ex marito di Maria Rosaria Boccia, tale Marco M., che scovato dai giornalisti annuncia: “Non mi interessano i riflettori, mi interessa solo stare lontano da quella persona”.

Chi è il marito di Maria Rosaria Boccia

Il nome dell’uomo è stato rivelato dalla bibbia del gossip Dagospia, mentre a dargli la parola è stata la trasmissione 4 di sera, condotta da Paolo Del Debbio su Rete 4.

L’uomo è apparso in tv con il volto coperto. La “persona” dalla quale Marco M., imprenditore di Torre Annunziata, vorrebbe stare lontano è la sua ex moglie Maria Rosaria Boccia, la 41enne di Pompei perno del caso Sangiuliano.

Fonte foto: IPA

Pompei, 2 luglio 2024: consegna delle chiavi della città al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Accanto a lui, Maria Rosaria Boccia.

Sebbene separati di fatto ormai da molti anni, i due continuano a risultare formalmente sposati. Il matrimonio, ha riferito l’uomo, è durato meno di un anno e la separazione è arrivata nel 2010.

Il mancato divorzio

A causa di un errore di trascrizione del tribunale che Boccia non ha ancora corretto, i due risultano ancora sposati.

Alla domanda se il matrimonio sia ancora in piedi, Marco risponde agitandosi: “Ma lei è pazzo? Dieci anni con la signora Boccia? Assolutamente no, un anno mi è bastato e mi è avanzato!”

“Capisco benissimo che Rosaria sia impegnata a organizzare Grandi Eventi e il G7 e non trovi il tempo di venire in tribunale a mettere una firma che chiuda l’incubo di questa donna che si trascina ormai da 14 anni”, dichiara caustico l’uomo.

“Se vuole le lascio il numero del mio avvocato che mi sta curando il divorzio dopo dieci anni con la signora – dice a Del Debbio – e non dottoressa, signora e ripeto signora“.

La causa

Il Fatto Quotidiano riporta le parole di Rosalba Cirillo, la legale dell’ex marito di Boccia: “Le abbiamo dovuto fare causa. Un anno fa il mio assistito ha richiesto un certificato e dallo stato di famiglia risultava ancora sposato. Il divorzio in realtà c’è ma non può essere trascritto allo stato civile semplicemente perché il codice fiscale della signora nella sentenza di separazione del 2015 era sbagliato”.

E ancora: “Ci avremmo messo un secondo a correggere l’errore che era del codice fiscale di Boccia. Ma lei non si è mai presentata al tribunale di Nocera per ritirare le carte e procedere alla correzione, così come è avvenuto per il divorzio”. E ripete: “Le ragioni del divorzio sono serie, posso dire che la signora ha fatto un’altra vittima“.

Il marito di Boccia su Sangiuliano

Marco non rivela i motivi della separazione, limitandosi a dire “mi dispiace per Sangiuliano, penso gli sia andata anche bene”.

Poi un commento sul destino di Gennaro Sangiuliano: “Non sono stupito e non invidio neanche il ministro perché quello che passerà non se lo può neanche immaginare”.

Il signor Marco e Maria Rosaria Boccia non hanno avuto figli. Su Instagram Marco condivide le sue foto di viaggi all’estero e vacanze in barca. Non ci sono riferimenti alla sua ex. Così come sull’Instagram di Boccia non ci sono immagini del suo passato matrimonio.

Al di là delle vicende private, del caso Boccia-Sangiuliano ora restano una serie di interrogativi ai quali potrebbero rispondere inchieste a più livelli.