Chi è Kemi Badenoch eletta leader Tory nel Regno Unito e prima aspirante premier nera di origini nigeriane

Come annunciato dal partito conservatore, Kemi Badenoch è stata eletta a capo dei Tory dopo aver sconfitto Robert Jenrick nel voto dei membri, diventando la prima leader nera di un importante partito del Regno Unito e la quarta donna alla guida dei conservatori, che ora punta a diventare premier.

Kemi Badenoch nuovo leader dei Tory

“Ritorno al conservatorismo autentico”: è questa la promessa fatta da Kemi Badenoch ai membri dei Tory (il partito conservatore britannico) dopo essere stata eletta leader al posto di Rishi Sunak.

Kemi Badenoch (nata Olukemi Olufunto Adegoke Badenoch da genitori Yoruba nigeriani), classe 1980, ha preso poco più del 56% dei 95 mila voti giunti, in una elezione che ha visto un’affluenza del 73% dei membri aventi diritto: quasi 54 mila preferenze, contro le meno di 42 mila ricevute dal suo opponente, il 42enne Robert Jenrick.

Kemi Badenoch con il marito Hamish dopo essere stata eletta leader del Partito dei Conservatori del Regno Unito, i Tory

È questa la vittoria più risicata delle quattro da quando il partito ha cambiato le sue regole per consentire ai membri del partito l’ultima parola nelle elezioni, che porta alla guida dei Tory la prima donna di colore, nonché la quarta di sempre.

Chi è Kemi Badenoch

Kami Badenoch è nata il 2 gennaio 1980 a Wimbledon (Londra) da Femi Adegoke, un medico di base, e Feyi Adegoke, una professoressa di fisiologia. Ha trascorso la sua infanzia vivendo a Lagos, in Nigeria, e negli Stati Uniti, dove sua madre teneva lezioni.

Tornata nel Regno Unito a 16 anni a causa del peggioramento della situazione politica ed economica in Nigeria (che aveva colpito anche la sua famiglia). sebbene fosse cittadina britannica nata nel Regno Unito, durante il suo discorso inaugurale parlamentare Badenoch ha affermato di essere “a tutti gli effetti un’immigrata di prima generazione”

Badenoch ha lavorato come ingegnere informatico e, nel mentre, ha studiato giurisprudenza part-time, laureandosi nel 2009. Dopo esperienze come direttore associato di banca e direttore digitale nell’editoria, si è dedicata completamente alla politica. Fin dal 2005 era difatti iscritta al Partito Conservatore.

La carriera politica nel Regno Unito

Subito dopo l’elezione, Badenoch ha messo le cose in chiaro: “Il nostro partito è fondamentale per il successo del nostro Paese, ma per essere ascoltati, dobbiamo essere onesti. Onesti sul fatto che abbiamo commesso degli errori, onesti sul fatto che abbiamo lasciato che gli standard scivolassero. È giunto il momento di dire la verità”.

È ora prevista una svolta a destra sotto la guida della 44enne, che vuole “riscrivere le regole del gioco”: “Alcune persone dicono che mi piace combattere. Non riesco a immaginare da dove abbiano preso questa idea. Ma non è vero, non mi piace combattere ma non ho paura di farlo”.

Eletta per la prima volta nel 2017 a Saffron Walden, nel sud-est dell’Inghilterra, Badenoch è stata nominata ministro del Commercio nel 2022, dopo una rapida ascesa segnata da una serie di scontri con i media, alcune celebrità e i suoi stessi funzionari, ma anche da un’ondata di sostegno nell’allora governo conservatore che ha sempre ammirato il suo approccio pratico”. E che ora punta su di lei per risollevarsi.