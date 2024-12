Chi è Kash Patel che Donald Trump vuole a capo dell'Fbi: aveva detto di voler "mettere in ginocchio" l'agenzia

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ancora una nomina controversa che sta facendo discutere negli Stati Uniti. Il presidente eletto Donald Trump ha annunciato di aver scelto come nuovo capo dell’Fbi Kash Patel, un avvocato considerato un suo fedelissimo e notoriamente grande critico dell’agenzia investigativa federale statunitense.

Trump nomina Kash Patel capo dell’Fbi

Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che intende sostituire l’attuale direttore del Federal Bureau of Investigation (FBI), Christopher Wray, con un altro suo fedelissimo, Kash Patel.

“Kash è un brillante avvocato, investigatore e combattente per l’America First che ha dedicato la sua carriera a smascherare la corruzione, difendere la giustizia e proteggere il popolo americano”, ha dichiarato Trump sul social network Truth.

Fonte foto: ANSA

Il miliardario dovrà prima licenziare Wray, in carica dal 2017 e scelto dallo stesso Trump, poi la nomina dovrà passare dal Senato.

Si tratta di una nomina destinata a far discutere. Fin dagli anni Settanta il mandato di capo dell’Fbi dura dieci anni, proprio per limitare la dipendenza dai presidenti.

Trump era stato il primo presidente a interrompere questa prassi nel suo primo mandato, sostituendo l’allora direttore James Comey con Wray.

Chi è Kash Patel

44 anni, nato a Garden City, New York, da genitori indiani, Kash Patel è un avvocato con una carriera mediocre e scarsa esperienza.

Viene considerato un fedelissimo di Trump, che come ricordano i media statunitensi, lo notò nel 2017 per il suo attivismo nel dimostrare la falsità della presunta interferenza di Putin nelle elezioni presidenziali del 2016.

Nell’ultimo anno del suo mandato Trump gli diede un posto nel Consiglio per la Sicurezza Nazionale e lo propose come vicecapo della Cia o dell’Fbi, incontrando la netta opposizione dell’allora segretario alla Giustizia, Bill Barr, come ha ricordato quest’ultimo nel suo libro di memorie.

Patel feroce critico dell’Fbi

Donald Trump è da tempo un grande critico dell’Fbi, in particolare dopo che nel 2022 l’agenzia effettuò una perquisizione nella sua casa di Mar-a-Lago in Florida in cerca di documenti riservati sottratti alla Casa Bianca.

Kash Patel è sulla stessa linea, e se possibile ancora più critico. Secondo i due l’Fbi è uno strumento del “deep state” accusato da Trump di aver remato contro il suo governo.

Nei mesi scorsi Patel ha proposto di chiudere il quartier generale dell’Fbi a Washington, mettere l’agenzia “in ginocchio” e porre sotto inchiesta tutti gli agenti federali che non si sono mostrati fedeli a Trump.