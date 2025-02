Chi è il giornalista Giacomo Salvini del Fatto Quotidiano: ha diffuso le chat di Fratelli d'Italia in un libro

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

È in uscita il libro “Fratelli di chat” del giornalista del Fatto Quotidiano Giacomo Salvini, che ha raccolto nel suo volume molte conversazioni tra i membri di Fratelli d’Italia. Nelle anticipazioni presentate in diverse trasmissioni televisive presenti anche offese al ministro Matteo Salvini, ma il giornalista si difende: “Faccio il cronista, ho fatto solo il mio mestiere”.

“Fratelli di chat”, il libro di Giacomo Salvini

È in uscita per la casa editrice Paper First il libro “Fratelli di chat” del giornalista Giacomo Salvini, un volume che promette di mostrare “la storia mai raccontata del partito di Giorgia Meloni attraverso le chat dei parlamentari, ministri e dirigenti di Fratelli d’Italia”.

Il giornalista del Fatto Quotidiano ha presentato il suo lavoro in diverse trasmissioni televisive, come Otto e Mezzo o Piazzapulita, parlando di “chi partecipava a queste chat e ha sentito il bisogno di far sapere all’esterno quello che la premier Meloni, i ministri, i parlamentari e i dirigenti di Fratelli d’Italia si dicevano in quella chat”.

Fonte foto: ANSA Il ministro Matteo Salvini, bersagliato da alcuni commenti di esponenti di Fratelli d’Italia, pubblicati nel libro “Fratelli di chat” del giornalista Giacomo Salvini

E se qualcuno ha suggerito che il lavoro del giornalista sia stato quello di “spiare” i membri del Governo, Salvini si difende chiarendo: “Faccio il cronista e se trovo una notizia la pubblico, quindi in questo caso ho trovato una notizia e l’ho pubblicata, ho fatto solo il mio mestiere”.

Le chat di Fratelli d’Italia

Come spiegato dal giornalista, molte contraddizioni emergono dalle chat di Fratelli d’Italia. Ad esempio il ministro “Salvini è definito testualmente ‘un ministro bimbominkia che deve andare a nascondersi’”.

Dalle conversazioni risultano evidenti “gli equilibri interni al partito, perché sembra un partito unito senza correnti, invece più volte nel libro si trovano litigi, addirittura Meloni che si lamenta con i suoi parlamentari perché non l’hanno sostenuta in campagna elettorale, minacciando di non ricandidarsi più”.

Il libro di Giacomo Salvini è acquistabile anche su Amazon.

Chi è Giacomo Salvini

L’autore del libro, Giacomo Salvini, è un giornalista livornese classe 1995, laureato in Scienze Politiche all’Università di Firenze e attualmente collaboratore del Fatto Quotidiano.

“La cosa più interessante – ha aggiunto Giacomo Salvini a Otto e Mezzo parlando delle chat – è che questo è un partito che da quando era un piccolo partito dell’opposizione al 4%, aveva alcune posizioni, diceva alcune cose anche molto identitarie e molto precise, poi però per arrivare al potere arriva a sostenere tutto il suo contrario”.

Esperto di politica, cronaca ed economia, ha iniziato a scrivere il libro “Fratelli di chat” dopo aver ricevuto i primi screen da una persona che ovviamente resterà anonima, come chiarito davanti a Lilli Gruber: “Come potrai immaginare non posso rivelare niente, ma è una fonte interna di Fratelli d’Italia”.