Chi è il cugino di JD Vance che ha combattuto in Ucraina: "Non accetterò che faccia uccidere i miei compagni"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

JD Vance, vicepresidente degli Stati Uniti d’America, è stato duramente criticato dal cugino Nate, che ha combattuto come volontario nelle forze armate in Ucraina per oltre due anni. “Non accetterò che faccia uccidere i miei compagni”, ha detto Nate Vance, figlio del fratello della madre del numero due statunitense.

Chi è Nate Vance

Il papà di Nate Vance, James, è il fratello della mamma di JD Vance, Beverly. Le Figaro, a cui il cugino del vicepresidente Usa ha rilasciato alcune dichiarazioni, ha raccontato come Nate Vance abbia prestato servizio nei Marines degli Stati Uniti d’America dall’età di 18 a 22 anni. Poi ha iniziato la sua carriera in una compagnia petrolifera ma, dopo l’inizio dell’invasione russa in Ucraina, ha deciso di entrare in guerra a fianco di Kiev, combattendo come volontario nelle forze armate ucraine per oltre due anni.

Nate Vance ha spiegato al quotidiano francese perché ha deciso di combattere a fianco di Kiev: “Volevo andare a vedere. Per curiosità. E anche per il gusto dell’avventura”. Ha anche rivelato di aver lasciato l’esercito ucraino pochi giorni prima del giuramento del cugino JD da vicepresidente degli Stati Uniti d’America: “Era diventato difficile restare. Non potevo rischiare di farmi beccare”.

Fonte foto: ANSA

JD Vance, vicepresidente degli Stati Uniti d’America.

L’attacco a Donald Trump e JD Vance

Nate Vance non ha risparmiato critiche al cugino JD Vance, oltre che al presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump: “Trump e mio cugino pensano ovviamente di poter battere Putin. Si sbagliano. I russi non dimenticheranno il nostro sostegno all’Ucraina. Siamo gli utili idioti di Vladimir Putin“.

Sullo scontro allo Studio Ovale tra Zelensky e JD Vance e Trump, Nate Vance ha detto: “JD è un bravo ragazzo, intelligente. Quando ha criticato gli aiuti all’Ucraina, ho pensato che fosse perché doveva accontentare un certo elettorato, che fosse un gioco politico. Quello che hanno fatto a Zelensky, però, è stato un agguato in assoluta malafede“.

Il messaggio di Nate al cugino JD Vance

A proposito dei suoi rapporti col cugino, Nate Vance ha detto: “Essere della tua famiglia non significa che accetterò di vederti lasciare uccidere i miei compagni“.

In un altro passaggio ha dichiarato: “Quando JD ha giustificato la sua sfiducia nei confronti di Zelensky con i ‘reportage’ che ha visto (in tv, ndr), credevo di strozzarmi. Suo cugino è stato in prima linea. Avrei potuto raccontargli la verità, senza messinscene o interessi personali. Non ha mai cercato di saperne di più”.