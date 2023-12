Chi è il chirurgo Paolo Macchiarini protagonista della serie Netflix Bad Surgeon: la carriera e la condanna

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Bad Surgeon (‘cattivo chirurgo’ in italiano). Si chiama così la nuova docuserie rilasciata da Netflix incentrata sulla vicenda del medico toscano Paolo Macchiarini, l’ex “mago dei trapianti di trachea” condannato in Svezia a due anni e mezzo di carcere. Vediamo dunque di conoscere meglio il personaggio, la sua carriera e il caso internazionale che lo ha visto al centro.

Chi è il chirurgo Paolo Macchiarini

Originario di Viareggio, Paolo Macchiarini è un chirurgo che anni fa divenne un medico di fama internazionale grazie ad alcuni trapianti di trachea considerati rivoluzionari.

Il metodo da lui inventato però si è rivelato pericoloso ed è finito al centro di diversi casi giudiziari sia in Italia che in Svezia, dove ha lavorato a lungo e dove è stato recentemente condannato. Macchiarini ha effettuato trapianti di trachea su almeno 20 pazienti, ma solo tre sono sopravvissuti.

La carriera

Classe 1958, Paolo Macchiarini si laureò in Medicina all’Università di Pisa nel 1986, poi la specializzazione in chirurgia nel 1991.

Dopo alcune esperienze all’estero, il chirurgo divenne noto a livello internazionale nel 2008 per aver fatto a Barcellona un trapianto di trachea utilizzando una tecnica considerata rivoluzionaria: usare le cellule staminali per trattare l’organo da trapiantare, in modo da ridurre il rischio di rigetto nel paziente.

In seguito al successo dell’intervento Macchiarini venne invitato a tornare in Italia, nella sua Toscana. Iniziò così a fare trapianti di trachea con la sua tecnica all’ospedale Careggi di Firenze.

Fonte foto: ANSA

Al medico venne proposta anche una cattedra all’università fiorentina, ma dai controlli emerse che aveva mentito sulla sua carriera accademica all’estero.

Nel 2010 Macchiarini andò in Svezia al Karolinska Institutet di Stoccolma, la prestigiosa università che si occupa di selezionare i vincitori del premio Nobel per la Medicina.

Nel 2016 venne poi licenziato dall’Istituto in seguito ad un documentario della tv pubblica svedese che sollevò molti dubbi sulla sua figura, sul curriculum e sulla metodologia per cui era diventato famoso. Nello stesso periodo lavorà anche all’università di Krasnodar, in Russia.

Le vicende giudiziarie

Paolo Macchiarini è stato al centro di diverse vicende giudiziarie, sia in in Italia che in Svezia. Nel 2012 fu arrestato a Firenze con l’accusa di aver mentito ad alcuni suoi pazienti per convincerli a farsi operare all’estero e non in Italia, dove avrebbe guadagnato di meno.

Accusato di falso, truffa, peculato e abuso d’ufficio, il medico viareggino venne assolto in via definitiva nel 2021.

Dopo il licenziamento dal Karolinska Institutet la giustizia svedese iniziò ad indagare su Macchiarini e le sue procedure. Nel 2020 il medico venne incriminato con l’accusa di violenza aggravata per tre trapianti di trachea effettuati a Stoccolma tra il 2011 e il 2014: tutti e tre i pazienti morirono poco dopo l’intervento.

Condannato in primo grado per uno solo dei tre casi, lo scorso giugno in appello è stato riconosciuto colpevole di violenza aggravata nei confronti di tutti i tre pazienti e condannato a due anni e sei mesi di carcere.

Il 31 ottobre la Corte suprema svedese ha confermato la condanna rendendola definitiva, ma la momento le autorità svedesi non sanno dove si trovi il medico italiano.

La vita sentimentale

Nella docuserie di Netflix Bad Surgeon c’è spazio anche per la romanzesca vita sentimentale di Macchiarini. Nella serie infatti c’è l’intervista della ex compagna dell’uomo, la brasiliana Ana Paula Bernardes.

Il figlio di lei, Danilo, è stato uno dei pazienti del chirurgo: operato alla trachea nel 2010 al Careggi di Firenze, morì poco dopo. Lui continuò a chiamarla a consolarla per lungo tempo, e infine a corteggiarla.

I due si frequentarono per diversi anni e dalla loro unione nacque una bambina. Fino al 2016, quando Bernardes scoprì la doppia vita di Macchiarini, che per lungo tempo ha avuto una relazione parallela con Benita Alexander, giornalista americana della Nbc.