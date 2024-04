Chi è Garry Kasparov, il campione di scacchi arrestato in Russia per terrorismo e obiettivo di Putin

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Il campione di scacchi russo Garry Kasparov è stato arrestato in contumacia dal tribunale cittadino di Syktyvkar, in Russia. Kasparov, co-fondatore del Free Russia Forum (Frf), è accusato di creare una “comunità terroristica”, di finanziare “attività terroristiche” e di aver pubblicamente incitato al terrorismo.

Arrestato il campione di scacchi Kasparov

A riferire la notizia dell’arresto sono stati i media russi e ucraini. Insieme al campione 60enne sono finiti in manette anche l’attivista Yevgeniya Chirikova, l’ex direttore esecutivo del movimento di solidarietà russo Ivan Tyutrin e l’ex deputato Gennady Gudkov.

Secondo la Fsb, il servizio di sicurezza federale russo, un procedimento penale è stato avviato nella Repubblica dei Komi.

La fuga di Kasparov negli Usa

Garry Kasparov è noto per le sue idee contro Putin, oppositore feroce del presidente russo. Nel 2016, insieme a Ivan Tyutrin, aveva co-fondato l’Frf, un Forum che si propone come un’alternativa intellettuale all’attuale regime politico in Russia.

Nel 2013, temendo di essere perseguito, Kasparov lasciò la Russia. Ora vive negli Stati Uniti, dove continua a denunciare il governo russo e la sua campagna militare in Ucraina.

Le accuse a Kasparov

Nel 2022 Garry Kasparov era già stato designato come “agente straniero” in Russia, un’etichetta infamante che viene ampiamente utilizzata contro oppositori, giornalisti e attivisti per i diritti umani e che li sottopone a pesanti procedure amministrative in Russia.

All’inizio del 2024 è stato aggiunto da Mosca a una lista di “terroristi ed estremisti“.

Chi è Garry Kasparov

Nato nel 1963 nell’Azerbaigian sovietico, Garry Kasparov è stato uno dei più grandi scacchisti della storia prima di diventare un feroce oppositore di Vladimir Putin.

Campione del mondo Fide della Federazione scacchistica internazionale dal 1985 al 1993 e poi Campione del mondo della Federazione scacchistica professionale, che Kasparov ha creato con Nigel Short, fino al 2000. Secondo il metodo classico Fide, è uno dei tre scacchisti con sei titoli di campione del mondo.

Con Anatoly Karpov, campione del mondo dal 1993 al 1999, è passato alla storia per i duelli reciproci nel secolo scorso. Karpov, al contrario di Kasparov, ha poi sostenuto Putin ed è diventato deputato del partito del presidente russo, con un duello tra i due che si è protratto anche al di fuori del mondo degli scacchi.