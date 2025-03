Chi è Francisco Empis ex portavoce di Conceição costretto alle dimissioni: "Ho danneggiato la sua reputazione"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

L’ambiente Milan è in subbuglio per le accuse mosse da Francisco Empis, ormai ex portavoce dell’allenatore Sergio Conceição, sulla gestione interna del club. Le critiche spaziavano dal sostegno insufficiente dalla società al poco impegno dei giocatori, fino ai ritardi nel mercato. Dopo che il tecnico lo ha smentito minacciando azioni legali, Empis ha rassegnato le dimissioni.

Francisco Empis, l’ex portavoce di Conceição, si è dimesso

In casa Milan la tensione si taglia con il coltello: tra la squadra eliminata dalla Champions League e gli affanni in campionato, è emerso anche il caso Francisco Empis, con le sue pesanti critiche alla società rossonera.

L’ormai ex portavoce del mister aveva messo praticamente spalle al muro il tecnico, per motivi che risultano ancora poco chiari. Conceição si era affrettato a smentire ogni parola, minacciando di rivolgersi agli avvocati, ma la “frittata” ormai era già fatta.

Fonte foto: IPA

Sergio Conceiçao

Inevitabile quindi fare un passo indietro. “Nessuno dei punti è stato convalidato dall’allenatore Sérgio Conceição, né sono vincolanti per lui come professionista. Per l’errore commesso e per il danno alla reputazione causato, rassegno immediatamente le dimissioni dalla mia posizione con l’allenatore” ha affermato Empis in una nota ufficiale.

Le accuse di Empis al Milan

Nel lungo elenco di accuse mosse dal portavoce, venivano evidenziati il poco supporto ricevuto dalla società, l’impegno insufficiente da parte dei giocatori, e la lentezza dei dirigenti negli acquisti di gennaio, oltre a una preparazione atletica inadeguata sotto la gestione del predecessore Paulo Fonseca.

Empis inoltre lamentava di essere stato “snobbato” da Gerry Cardinale, il proprietario del club. “Come mai non ho mai incontrato né parlato con lui?” lamentava il portavoce.

La reazione di Conceição

La gravità delle dichiarazioni di Empis è ovvia: da portavoce, è stato naturale immaginare che il pensiero espresso fosse quello dell’allenatore Sergio Conceição, che però si è affrettato a prendere le distanze dal suo collaboratore.

“Non capisco perché abbia fatto questo, se per cattiveria o perché è pagato da qualcuno. Andrò per vie legali, risponderà nelle sedi opportune e dirà perché lo ha fatto” ha affermato il tecnico.

La situazione dell’allenatore portoghese non è certo idilliaca. Subentrato al connazionale Fonseca, non ha ancora impresso la svolta attesa dalla società.

Il suo Milan ha ottenuto infatti 14 punti in 10 partite di campionato, con una media inferiore rispetto al suo prececessore. Su Conceição pesa inoltre, e soprattutto, l’inaspettata eliminazione dalla Champions League contro il Feyenoord.