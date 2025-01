Chi è Emis Killa, rapper di Vimercate: il padre morto, le compagne, i guai giudiziari e la rinuncia a Sanremo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Emis Killa è un rapper italiano di 35 anni originario di Vimercate (MB). Tra fine 2024 e gennaio 2025 è finito nei guai con la giustizia: colpito da Daspo, la sua abitazione è stata perquisita e lui indagato nell’ambito dell’inchiesta sulle attività criminali degli ultrà di Inter e Milan. Avrebbe dovuto partecipare a Sanremo 2025 come uno degli artisti in gara, ma ha rinunciato.

Chi è Emis Killa

Emis Killa, all’anagrafe Emilio Rudolf Giambelli, è nato il 14 novembre 1989 a Vimercate, in provincia di Monza e Brianza.

Appassionato di musica fin da giovane grazie al padre pianista, morto nel 2009, il rapper ha abbandonato gli studi superiori prima del diploma per iniziare a lavorare.

Iniziando nel frattempo a dedicarsi al freestyle, prima con lo pseudonimo di “Emilietto” e poi con quello di Emis Killa, adottato nel 2007.

La carriera del rapper di Vimercate

Il successo arriva nel 2012 con l’album d’esordio L’erba cattiva, arrivato al quarto posto dei dischi più venduti in Italia in quell’anno. Un album in cui collabora con artisti del calibro di Fabri Fibra, Gué Pequeno, Tormento e Marracash.

Seguono diversi album, tutti che ottengono buoni risultati: l’ultimo, Effetto notte, è del 2023.

Alla carriera da cantante Emis Killa affianca quella in radio e tv. Nel 2013 è conduttore del programma di Radio Deejay One Two One Two, in seguito è giudice nei programmi Mtv Split e The Voice sulla Rai.

Vita privata: le compagne e i figli

Emis Killa ha due figli: la prima nata nel 2018 dalla relazione con la fashion blogger Tiffany Fortini.

Il secondo, nato nel 2024, con l’attuale compagna Martina Bottiglieri, modella e imprenditrice.

I guai giudiziari

Tifosissimo del Milan e considerato vicino ad alcuni esponenti di spicco della curva sud rossonera, Emis Killa è stato coinvolto nell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Milano sugli affari criminali degli ultrà di Inter e Milan.

Nel settembre 2024 nell’ambito delle indagini la sua abitazione a Vimercate era stata perquisita e la polizia aveva trovato un piccolo arsenale, con diversi coltelli, tirapugni e un taser.

Accusato di aver preso parte al pestaggio di uno steward, avvenuto lo scorso 11 aprile in occasione della partita Milan-Roma, Emis Killa è stato colpito da un Daspo (divieto di accedere alle manifestazioni sportive) di 3 anni emesso dal questore di Milano.

Il 29 gennaio 2025 è uscita la notizia che il rapper risulta indagato per associazione a delinquere nell’ambito dell’inchiesta sugli ultrà milanesi.

La rinuncia a Sanremo 2025

Il rapper avrebbe dovuto partecipare al Festival di Sanremo 2025 come uno dei 30 artisti in gara.

Ma in seguito alla vicenda ha annunciato il suo ritiro dalla kermesse, confermato anche da Carlo Conti e dalla Rai.