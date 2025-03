Chi è Ekrem Imamoglu sindaco di Istanbul arrestato e oppositore di Erdogan in Turchia

A tutti gli effetti il sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu è il leader dell’opposizione di Recep Tayyip Erdogan. Lo sottolinea Ozgur Ozel, il presidente del partito repubblicano Chp in opposizione a quello di maggioranza Akp, con queste parole: “Attualmente c’è un potere in atto per impedire alla nazione di determinare il prossimo presidente”. Imamoglu, infatti, è stato arrestato e per i suoi sostenitori si tratta di un “colpo di Stato“.

Chi è Ekrem Imamoglu

Nato nel 1970 ad Akçaabat, nella Trebisonda, Ekrem Imamoglu negli anni ’90 ha fatto sua la lezione di Mustafa Kemal Atatürk che nel 1923 con il suo Movimento Nazionale Turco lottò e vinse per la costituzione di una Turchia repubblicana, una rivoluzione che oggi porta il nome di kemalismo. Il kemalismo è alla base del Cumhuriyet Halk Partisi (Chp), il Partito Popolare Repubblicano.

Con questa ideologia Imamoglu si è avvicinato al Chp nei primi anni 2000 diventando in poco tempo il capo della sezione giovanile. Dal 2014 al 2019 è stato governatore del Beylikdüzü.

Fonte foto: IPA Da sempre Ekrem Imamoglu è il principale oppositore del governo di Recep Erdogan. Il sindaco di Istanbul è stato arrestato per vari reati contestati. Secondo i suoi sostenitori “è un colpo di Stato”

Nel 2019 viene eletto sindaco di Istanbul, un primo colpo basso per l’Adalet ve Kalkınma Partisi (Akp), il partito di governo che ha amministrato la città negli ultimi 15 anni.

Da sempre Imamoglu ha contrapposto il linguaggio dell'”amore radicale” al “kibir” che è proprio del partito di Erdogan, considerato arrogante.

L’arresto del sindaco di Istanbul

Ekrem Imamoglu è stato arrestato nella notte tra martedì 18 e mercoledì 19 marzo insieme ad altre 78 persone e Murat Celik, sindaco di Beylikduzu, e al cantante Ercan Saatci. A tutti gli indagati è stato contestato il reato di aver favorito il Partîya Karkerén Kurdîstan (Pkk), il Partito dei Lavoratori del Kurdistan considerato terrorista dal governo turco.

Inoltre, Imamoglu è accusato di estorsione, riciclaggio di denaro, illeciti relativi a gare d’appalto e altri reati. A dare la notizia del suo arresto è stato il diretto interessato, quando nel momento dell’arrivo della polizia ha pubblicato un post su X.

La revoca della laurea

Solamente il 18 marzo Erkem Imamoglu si è visto revocare la sua laurea in economia aziendale e il master in gestione delle risorse umane da parte dell’Ateneo di Istanbul, lo stesso presso il quale aveva conseguito i titoli. La decisione sarebbe dovuta a presunte irregolarità nel trasferimento dal precedente corso di laurea che Imamoglu frequentava a Cipro.

In questo modo Imamoglu potrebbe vedersi preclusa la possibilità di concorrere alle presidenziali in Turchia, per le quali la laurea è un requisito fondamentale.